Клубника – не просто главный гастрономический символ лета, но и настоящий источник здоровья для нашего организма. Обычная порция этих сочных плодов способна почти полностью закрыть суточную потребность в витамине С, наладить пищеварение и защитить сердечно-сосудистую систему.

Издание Real Simple вместе с ведущими диетологами подробно разобрало, как именно ежедневное употребление клубники влияет на наше здоровье и на какие нюансы стоит обратить внимание.

Для тех, кто следит за фигурой, эта ягода является идеальным выбором. Нутрициолог Мия Син подчеркивает богатый микроэлементный состав продукта. Порция весом 150 граммов (примерно 8 крупных ягод) содержит:

Четыре главных преимущества ежедневного употребления ягоды

Диетолог Джиана ДиМария отмечает, что клубника богата пектином — особым видом растворимой клетчатки. Что делает клубника с организмом:

Перезагружает и очищает кишечник

Пектин работает как пребиотик, подпитывая микробиом пищеварительного тракта. Во время ферментации пектина выделяются короткоцепочечные жирные кислоты (в частности бутират), которые эффективно борются со внутренними воспалениями и нормализуют регулярность стула.

Улучшает иммунитет

Поскольку более 70% иммунокомпетентных клеток человека живут именно в кишечнике, его здоровое состояние автоматически усиливает защитные силы. Кроме того, огромная доза витамина С в клубнике активно накапливается в белых кровяных тельцах, помогая лимфоцитам и фагоцитам быстрее распознавать и уничтожать вирусы и бактерии.

Укрепляет сосуды и сердечную мышцу

По словам Мии Син, ежедневная порция ягод запускает тройной механизм защиты сердца:

Растительные волокна связывают и выводят избыток холестерина низкой плотности (LDL);

Калий нивелирует негативное воздействие натрия (соли) и удерживает артериальное давление в пределах нормы;

Антоцианы (красящие пигменты) делают стенки сосудов более эластичными.

Обеспечивает клеточный щит от старения и болезней

Антоцианы, полифенолы и витамин С ведут активную войну с вольными радикалами. Снижая оксидативный стресс, клубника выступает элементом профилактики развития сахарного диабета II типа и тяжелых кардиологических патологий.

Кому стоит осторожно есть клубнику

Несмотря на всю пользу, бесконтрольно есть ягоду ведрами не стоит. Специалисты выделяют несколько предостережений:

Если ваш рацион ранее был беден клетчаткой, резкий переход на большие порции клубники может вызвать временное вздутие, метеоризм или расстройство желудка. Увеличивайте количество ягод постепенно. Во время прохождения некоторых протоколов лучевой или химиотерапии врачи рекомендуют ограничивать высокие дозы витамина С, чтобы не снизить эффективность лечения.

Людям с избыточным накоплением железа в организме следует быть осторожными, ведь витамин С существенно ускоряет всасывание этого металла, сообщает "На пенсии".

Сколько можно есть клубники

Эксперты считают порцию в 150 граммов идеальной для ежедневного меню. Это обеспечивает половину рекомендованной суточной нормы фруктов для взрослого человека (которая составляет около 300 г). Можно дополнять ягоды сметаной или сливками. Также клубника хороша в разнообразных десертах.

Клубника — невероятно вкусный инструмент для поддержания тонуса, но она не должна становиться единственным источником витаминов. Главный секрет долголетия и здоровья кроется в разнообразии рациона.

