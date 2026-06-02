«Моя самая большая любовь»: откровение Андрея Мерзликина

Люблю!
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
После развода с Анной Осокиной Андрей Мерзликин взял на себя воспитание четверых детей и признался, что пережить непростой период семье помогли поддержка друг друга и работа с психологом.

Актер Андрей Мерзликин впервые подробно рассказал о том, как его дети восприняли развод с супругой Анной Осокиной после почти двух десятилетий брака. По словам артиста, важную роль в этот непростой период сыграла работа с психологом.

53-летний Андрей Мерзликин признался, что его четверо детей достойно пережили расставание родителей и сумели сохранить эмоциональное равновесие. Об этом актер рассказал журналистам на церемонии вручения Национальной премии ИРИ.

После развода дети остались жить с отцом. Сегодня старшему сыну Федору 20 лет, дочерям Серафиме и Евдокии — 18 и 15 лет, а младшему сыну Макару — 10 лет.

По словам Мерзликина, дети продолжают радовать его своими успехами и поведением.

«Они крайне воспитанные люди. Где бы ни были мои дети — в гостях или по работе, — мне приходит приятная обратная связь. Люди говорят: "Как тебе это удалось?" А я отвечаю: "Я ничего такого не делал". После развода они не изменились», — поделился актер.

При этом артист отметил, что и сам обращался к психологу, а также поддержал решение детей посещать специалиста.

«Практика показала: это невредно. Я сам это пробовал. Вполне хорошие результаты. Я счастлив, что дети учатся и ходят к психологу», — рассказал он.

Говоря о своей личной жизни, Мерзликин дал понять, что сейчас не готов обсуждать эту тему.

«В сердце живут дети. Они — самая большая моя любовь», — подчеркнул актер.

О разводе Андрея Мерзликина и Анны Осокиной стало известно в 2025 году после 19 лет совместной жизни. Позже бывшая супруга актера объяснила, что их отношения постепенно исчерпали себя, и они приняли решение расстаться.

После развода Осокина переехала за границу, где живет со своим новым избранником. Детей она навещает во время каникул. По словам актера, супруги договорились, что дети останутся с ним, чтобы им не пришлось менять страну проживания и привычную среду.

После расставания в СМИ активно обсуждались слухи о возможном романе Мерзликина с молодой инструктором по скалолазанию Полиной. Однако в одном из недавних интервью актер категорически опроверг эту информацию, заявив, что причиной развода стали не измены, а естественное завершение отношений.

Несмотря на расставание родителей, дети Андрея Мерзликина сумели сохранить стабильность и привычный образ жизни. Сам актер убежден, что в сложных семейных ситуациях особенно важны внимание к детям, честный разговор и готовность вовремя обратиться за профессиональной помощью.

Автор - Светлана Тихомирова
