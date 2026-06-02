Нарколог рассказал, сколько времени нужно печени для восстановления после отказа от алкоголя

Дата публикации: 02.06.2026
Многие уверены, что печень способна полностью восстановиться даже после многолетнего употребления алкоголя. Однако, как предупреждают специалисты, возможности регенерации этого органа не безграничны.

Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев объяснил, в каких случаях печень действительно может вернуться к нормальной работе, а когда изменения становятся необратимыми.

Печень считается одним из самых устойчивых органов человеческого организма и обладает уникальной способностью к восстановлению. Именно поэтому многие люди годами продолжают употреблять алкоголь, рассчитывая, что организм справится с последствиями самостоятельно.

Однако у этой способности есть свои пределы. По словам врача, до определенного момента изменения в тканях печени остаются обратимыми, но после перехода болезни в тяжелую стадию полностью вернуть органу прежнее состояние уже невозможно.

Особую опасность представляет то, что печень практически не подает сигналов тревоги. В ней отсутствуют болевые рецепторы, поэтому человек может долгое время не замечать происходящих разрушительных процессов.

Появление боли в правом подреберье чаще связано с проблемами желчного пузыря или растяжением капсулы печени, что обычно происходит уже на поздних стадиях заболеваний, включая цирроз или онкологические процессы.

Специалист подчеркивает, что восстановление печени возможно только при полном отказе от алкоголя. Даже редкие эпизоды употребления спиртного поддерживают воспаление и мешают регенерации тканей.

Наиболее благоприятный прогноз наблюдается при жировой болезни печени — начальной стадии поражения органа. После прекращения употребления алкоголя жировые отложения начинают уменьшаться уже через несколько недель, а в течение нескольких месяцев печень может практически полностью восстановиться.

При алкогольном гепатите процесс занимает больше времени. Первые признаки улучшения обычно появляются через один-три месяца трезвости, однако полное восстановление может продолжаться до года и более. На скорость выздоровления влияют возраст, питание, наличие ожирения, сахарного диабета и других сопутствующих заболеваний.

Самой тяжелой формой поражения остается цирроз печени. На этой стадии часть здоровой ткани замещается рубцовой, которая уже не способна выполнять функции органа.

Тем не менее даже при циррозе отказ от алкоголя имеет огромное значение. Сохранившиеся здоровые клетки продолжают работать, а прекращение употребления спиртного позволяет замедлить развитие болезни, снизить риск осложнений и улучшить качество жизни пациента.

Специалисты напоминают: чем раньше человек отказывается от алкоголя, тем выше шансы сохранить здоровье печени, пишет bb.lv. На начальных стадиях повреждения орган способен восстановиться практически полностью, однако при развитии цирроза вернуть утраченные функции уже невозможно. Поэтому главным условием сохранения печени остается полный и постоянный отказ от спиртного.

Автор - Светлана Тихомирова
