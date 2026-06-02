Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Корейский завод из атмосферного CO2 выпустит 100 000 тонн топлива в год 0 20

Бизнес
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Горючее фактически витает в воздухе.

Ученые надеются таким способом преодолеть энергетический кризис.

Исследователи из Корейского научно-исследовательского института химических технологий разработали технологию прямой переработки CO2 из промышленных выбросов в топливо. Она выгодно отличается от аналогов скоростью и дешевизной процесса – здесь не требуется ни высоких температур, ни большого давления. А еще в Южной Корее не скрывают, что надеются таким способом преодолеть энергетический кризис – с перекрытием Ормузского пролива страна потеряла до 70 % импорта нефти.

Сама технология появилась еще в прошлом году и к его концу пилотная установка уже вырабатывала до 60 л топлива в день. При том, что ее КПД не превышает 50 %.

В настоящее время ученые совместно с инженерами GS Engineering & Construction и Hanwha TotalEnergies уже проектируют завод, который сможет синтезировать до 100 тысяч тонн топлива в год. А параллельно идут работы по интеграции установки с источниками возобновляемой энергии, чтобы сделать процедуру максимально дешевой и безопасной для окружающей среды.

Основой технологии является метод прямого гидрирования CO2 при помощи водорода. Благодаря специальному катализатору этот процесс проходит в одну стадию, при нагреве исходных компонентов всего до 330 °C – против порядка 800 °C при классическом подходе с выделением монооксида углерода.

На выходе будет только топливо, нафта или бензин, поэтому заменить поставки нефти и прочих сложных по составу веществ для промышленности не получится. Но и получение топлива фактически из воздуха тоже станет неплохим подспорьем для страны, у которой дефицит собственных энергоресурсов.

×
Читайте нас также:
#наука #экология #энергетика #промышленность #технологии #Корея #топливо #co2
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Денег много не бывает.
Изображение к статье: Здание Swedbank в Риге
Изображение к статье: Зарплата в евро
Изображение к статье: Чикагская биржа - крупнейший торговец криптоактивами. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Флаги стран Балтии и НАТО, Кремль и карта региона
В мире
1
Изображение к статье: Трамп вышел из себя: СМИ раскрыли детали жесткого разговора с Нетаньяху
В мире
Изображение к статье: Болезнь, которую годами не замечают: почему синдром поликистозных яичников получил новое название
Люблю!
Изображение к статье: Кадр из фильма «Меня зовут Агнета»
Культура &
Изображение к статье: Что будет с организмом, если каждый день лакомиться клубникой
Люблю!
Изображение к статье: Прилавок с курятиной в магазине и продавщица
Политика
Изображение к статье: Флаги стран Балтии и НАТО, Кремль и карта региона
В мире
1
Изображение к статье: Трамп вышел из себя: СМИ раскрыли детали жесткого разговора с Нетаньяху
В мире
Изображение к статье: Болезнь, которую годами не замечают: почему синдром поликистозных яичников получил новое название
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео