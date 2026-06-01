Замедление роста зарплат в Латвии прогнозировалось уже давно, однако скорость этого процесса оказалась неожиданной, предупреждает экономист Дайнис Гашпуитис.

По его словам, длительное давление на прибыльность компаний и их конкурентоспособность, сохраняющаяся неопределённость, а также нормализация инфляции не только вынудили работодателей замедлить повышение зарплат, но и создали для этого благоприятные условия.

По оценке экономиста, корректировка темпов роста заработной платы произошла раньше ожидаемого и, вероятно, знаменует начало периода более медленного увеличения доходов.

С одной стороны, это несколько ослабит давление издержек на конкурентоспособность предприятий. С другой стороны, замедлится и рост покупательной способности населения. Причина в том, что ускорение инфляции увеличивает число жителей, чья покупательная способность либо не растёт, либо даже снижается.

«В ближайшие кварталы было бы полезно увидеть замедление роста зарплат и в тех секторах, где в начале года он был самым быстрым, поскольку именно это во многом является важным фактором инфляции. Государственному сектору также придётся адаптироваться к условиям более медленного роста оплаты труда», — считает Гашпуитис.

Как сообщал bb.lv, средняя брутто-зарплата (до уплаты налогов) за полную ставку в первом квартале этого года составила в Латвии 1831 евро, что на 4,2% (73 евро) больше, чем за соответствующий период 2025 года.

Средняя нетто-зарплата (на руки) составила в Латвии 1364 евро, или 75% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 4,5%. Реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил всего 1,6%.