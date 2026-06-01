Завершился очередной месяц войны и гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке. Предварительный итог? Тысячи погибших и раненых в зоне конфликта, а также миллиарды людей по всему миру, ощутивших последствия роста цен, пишет эксперт по рынку топлива Алексей Шведов.

Но есть и другой итог.

Например, энергетическая компания TotalEnergies в первом квартале отчиталась почти о третьем увеличении чистой прибыли. Существенный вклад в этот результат внесли дополнительные доходы, полученные после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Компания просто заняла правильную позицию на финансовом рынке в нужный момент, заработав для своих акционеров более миллиарда долларов.

В то же время сотрудники автозаправочных станций этой же компании во Франции протестовали, требуя повышения зарплаты и компенсации за использование личного транспорта. В этом нет ничего удивительного. Чистая зарплата операторов АЗС во Франции, включая сверхурочные и надбавки, составляет в среднем 1200–1500 евро в месяц, тогда как стоимость жизни, особенно аренда жилья, зачастую превышает уровень стран Балтии. На юге Италии за такую же работу люди нередко получают всего 750–1200 евро в месяц.

Тем временем совокупное состояние французских миллиардеров в 2026 году выросло более чем на 30 млрд долларов, а капитал итальянских миллиардеров — более чем на 50 млрд.

Однако ни Франция, ни Италия не являются непосредственными участниками конфликта на Ближнем Востоке. Иная ситуация в Израиле, где клуб миллиардеров продемонстрировал рекордные результаты. Пока жители прятались от дронов и ракет, совокупное состояние владельцев крупного капитала увеличилось почти на 60 млрд долларов.

Но даже эти десятки миллиардов меркнут на фоне американского списка Forbes. Только за один год самые богатые люди США стали богаче более чем на один триллион долларов.

На другой стороне этого впечатляющего плюса находится минус, который в повседневной жизни ощущает почти каждый житель планеты. Локальные конфликты в Украине и на Ближнем Востоке вызывают глобальные экономические последствия — рост цен, увеличение государственного долга и удорожание жизни.

Изменение военных доктрин привело к взрывному росту производства беспилотников. Эту тенденцию часто преподносят как экономический успех — новые рабочие места, инвестиции, инновации и развитие. Однако реальность гораздо сложнее. Огромные финансовые ресурсы направляются не на создание общественного благосостояния, а на технологии, главная задача которых — уничтожение.

Этот процесс финансируется не абстрактными деньгами, а бюджетами конкретных государств, возможности которых по обеспечению социальных услуг становятся всё более ограниченными.

Решения о начале или прекращении войны, об открытии или закрытии стратегически важных морских путей и о миллиардах долларов на финансовых рынках принимают не операторы автозаправочных станций и не пилоты дронов. Их принимают люди, чьи экономические интересы нередко тесно связаны с самим существованием конфликтов.

Пока такая система остаётся выгодной, конфликты будут продолжаться.

Возможно, последует очередное перемирие. Возможно, цены на топливо снизятся, а расходы по ипотечным кредитам и коммунальным услугам на время стабилизируются. Однако в условиях растущего неравенства и концентрации капитала экономическая мотивация зарабатывать на геополитических потрясениях никуда не исчезнет.

Особенно грустно писать об этом в Международный день защиты детей.

Этот день — не просто праздник с рисунками на асфальте и сладостями. Он появился после Второй мировой войны как напоминание о необходимости защищать детей от голода, разрухи и эксплуатации. Миллионы детей тогда потеряли родителей, дом и возможность жить нормальной жизнью.

Однако и сегодня, спустя более семидесяти лет, эксплуатация детей не исчезла.

Дети работают на какао-плантациях Западной Африки, хлопковых полях Азии, кофейных и табачных плантациях Южной Америки. Они трудятся на кобальтовых рудниках Демократической Республики Конго, где добывают сырьё для аккумуляторов наших смартфонов и электромобилей. Они шьют одежду в Бангладеш, Индии и Пакистане, работая долгие часы за мизерную плату.

Но экономическая эксплуатация — лишь часть проблемы.

Миллионы детей живут в условиях хронического недоедания и растут в зонах военных конфликтов, где детство заменяет насилие. В некоторых местах подростков используют как живой щит или заставляют брать в руки оружие.

Что вырастает из ребёнка, которому в десять лет вместо учебника дают винтовку?

Ответ пугает. Такой ребёнок взрослеет в мире, где ценность человеческой жизни искажена. И именно он становится топливом для следующего конфликта.

Пока мировой капитал превращает геополитические кризисы в рекорды списков Forbes, миллионы детей начинают свою жизнь в глобальной игре на выживание, где шансы неравны уже с момента рождения.

Если общество не сможет противопоставить этой системе солидарность, ответственность и сопротивление, День защиты детей останется лишь символическим жестом в мире, где детство слишком часто рассматривается как дешёвая рабочая сила или расходный ресурс.

Человек, которому в детстве вместо учебника дают оружие или мачете, вырастает, так и не познав ценности жизни. Это один из самых тяжёлых долгов, которые современный мир оставляет будущим поколениям.

Прибыли корпораций будут продолжать расти. Но если эти рекорды прибыли пишутся на фоне разрушенного детства, голода, войны и человеческих страданий, то это уже не история прогресса.

Это капитуляция цивилизации перед жадностью.