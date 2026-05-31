Предприниматели и политики из Германии примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты заявил о намерении защитить немецкие активы в РФ.

Представители немецкого бизнеса примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает изучившее программу мероприятия агентство dpa.

В частности, в бизнес-диалоге "Россия - Германия" примут участие основатель агрохолдинга "ЭкоНива" Штефан Дюрр (Stefan Dürr), акционер Globus Holding GmbH & Co KG (сеть гипермаркетов "Глобус") Томас Брух (Thomas Bruch) и другие. Модератором сессии станет председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп (Matthias Schepp).

Сам Шепп в интервью dpa заявил, что хочет "сохранить экономические связи с Россией и защитить более 100 миллиардов немецких активов" в ней - "не в последнюю очередь в ожидании перемирия". "Запад не должен надолго уступать Азии Россию, ее огромный рынок и сырьевые ресурсы", - продолжил Шепп. Российское агентство РБК передает, что среди стран, которые Москва называет "недружественными", ФРГ будет наиболее широко представлена на форуме.

До начала развязанной Россией полномасштабной войны против Украины Германия была крупнейшим торговым партнером РФ в Европе. Объем торговли между двумя странами в 2021 году составил 59,7 млрд евро, а на пике активности в 2012 году - 80 млрд евро.

Немецкий бизнес планирует оставаться в России

Согласно опросу Германо-российской внешнеторговой палаты, на которые ссылается dpa, 75 процентов его участников заявили, что удовлетворены развитием своего бизнеса в России. Две трети убеждены, что западные санкции сильно (49 процентов) или очень сильно (18 процентов) влияют на российскую экономику. Более трети респондентов считают, что ограничения наносят больше вреда ФРГ, чем РФ.

На вопрос, должна ли Германия возобновить закупки газа и нефти из России, 65 процентов ответили, что сделать это необходимо как можно скорее. В то же время 31 процент респондентов считает правильным принять такое решение только после того, как "в Украине замолчат орудия".

Участие в ПМЭФ примут депутаты от "Альтернативы для Германии"

Представители фракции ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ) в бундестаге Штеффен Котре (Steffen Kotré) и Маттиас Моосдорф (Matthias Moosdorf), а также глава отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан (Jörg Urban) также примут участие в ПМЭФ, следует из официальной программы форума. В разговоре с газетой Bild о намерении посетить мероприятие в Санкт-Петербурге заявил и депутат Европарламента от АдГ Петр Быстрон (Petr Bystron).

По данным Bild, в приглашении, направленном Москвой политикам от АдГ, подчеркивается, что ПМЭФ должен способствовать "укреплению деловых, политических и культурных отношений на благо справедливого мира и безопасного будущего". Бумага подписана Антоном Кобяковым, близким советником Путина. В письме прямо указывается, что президент РФ примет участие в мероприятии.