Фондовые рынки отреагировали ростом на сообщения о временной сделке США и Ирана 0 16

Бизнес
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Азиатско-Тихоокеанские фондовые рынки завершили торги ростом после появления сообщений о возможном временном соглашении между США и Ираном.

Азиатско-Тихоокеанские фондовые рынки продемонстрировали рост на торгах 29.05.2026 на фоне новостей о возможном временном соглашении между США и Ираном, сообщает CNBC. Инвесторы оценивают перспективы урегулирования трехмесячного конфликта, несмотря на недавнюю военную активность в регионе.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0.88%, южнокорейский Kospi поднялся на 2.68%, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0.72%. Американские фьючерсы торгуются около нулевой отметки после того, как 28.05.2026 основные индексы США обновили исторические максимумы. Индикатор S&P 500 вырос на 0.58% до 7563.63 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 0.91% до 26917.47 пункта благодаря ралли в технологическом секторе.

Драйвером роста технологических компаний стали сильные финансовые результаты Snowflake, акции которой взлетели на 36.5%. Поставщик облачных решений также заключил пятилетний контракт на $6 млрд с Amazon Web Services. При этом накануне в Белом доме подтвердили, что Вашингтон и Тегеран «в основном договорились» об условиях временного перемирия, несмотря на запуски ракет в сторону Кувейта и развертывание беспилотников в Ормузском проливе.

Автор - Светлана Тихомирова
