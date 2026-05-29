Латвийская авиакомпания airBaltic начала погашение государственного займа в размере 30 миллионов евро, перечислив первый платёж на сумму 6,4 миллиона евро. При этом компания по-прежнему сталкивается с финансовыми трудностями и не исключает необходимость дополнительного финансирования в ближайшие годы.

Национальная авиакомпания airBaltic осуществила первый платёж по государственному займу, который был предоставлен этой весной для поддержания ликвидности и обеспечения непрерывной работы перевозчика. Как сообщили в Министерстве сообщения, компания уже вернула государству 6,4 миллиона евро, выполнив очередной этап обязательств по кредитному договору.

Государственный заём в размере 30 миллионов евро был одобрен Сеймом в апреле. Средства предоставлены для поддержания деятельности авиакомпании до реализации её бизнес-плана и должны быть полностью возвращены вместе с процентами до 31 августа нынешнего года. Контроль за использованием займа осуществляют Государственная казна и специальная рабочая группа Министерства сообщения.

В министерстве подчёркивают, что благодаря дополнительному финансированию airBaltic продолжает выполнять рейсы по утверждённой программе и сохраняет стабильность маршрутной сети. Компания также продолжает оптимизировать расходы, анализировать прибыльность маршрутов и гибко управлять парком самолётов. Одним из важных источников доходов остаётся бизнес ACMI — аренда воздушных судов вместе с экипажем для других авиакомпаний.

Что важно знать: возврат первой части займа показывает, что компания выполняет условия кредитного соглашения. Однако это не означает, что финансовые проблемы airBaltic полностью решены.

Несмотря на рост выручки, финансовые результаты авиакомпании остаются сложными. В первом квартале этого года убытки группы достигли 70 миллионов евро, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В самой компании объясняют это влиянием валютных колебаний, ростом финансовых расходов, сокращением коммерческой поддержки и продолжающимся увеличением затрат.

При этом объём бизнеса продолжает расти. За первые три месяца года оборот группы увеличился более чем на 12% и достиг 149 миллионов евро.

В Министерстве сообщения подчёркивают стратегическое значение airBaltic для экономики Латвии. Компания обеспечивает около 3000 рабочих мест напрямую и ещё тысячи — через связанные отрасли, включая туризм, логистику и обслуживание аэропортов. Сегодня перевозчик выполняет более 130 прямых маршрутов и обеспечивает перелёты более чем по 300 направлениям через партнёрские сети.

Однако долгосрочные финансовые вызовы остаются. Подготовка к первичному размещению акций (IPO), которое ранее рассматривалось как один из способов привлечения капитала, фактически поставлена на паузу.

Согласно годовому отчёту компании, в 2026 году airBaltic ожидает отрицательный свободный денежный поток и может столкнуться с необходимостью дополнительного финансирования в размере от 100 до 150 миллионов евро для работы в зимнем сезоне 2026/2027 годов.

Таким образом, несмотря на начало возврата государственного займа, вопрос о дальнейшем финансировании и финансовой устойчивости airBaltic остаётся одним из ключевых для будущего авиакомпании.