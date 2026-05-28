Правительство поддержало реформу, предусматривающую передачу надзора за небанковскими кредиторами от Центра защиты прав потребителей Банку Латвии. Несмотря на обещания снизить расходы отрасли, участники рынка опасаются более жесткого контроля и роста бюрократии.

Правительство утвердило пакет из 12 законопроектов, предусматривающих передачу надзора за рынком небанковского кредитования от Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) Банку Латвии, пишет Latvijas Avīze. Реформа была поддержана несмотря на сопротивление со стороны отрасли быстрого кредитования, самого ЦЗПП и Министерства экономики.

Инициаторами изменений выступают Министерство финансов и Банк Латвии. Главная идея реформы — сосредоточить надзор за всем финансовым сектором в одном учреждении. Сейчас Банк Латвии уже контролирует коммерческие банки, страховые компании и инвестиционные общества, а рынок быстрых кредитов остается под надзором ЦЗПП.

Сторонники реформы утверждают, что это исторически сложившаяся аномалия. Ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня заявила на заседании правительства, что решение передать контроль ЦЗПП еще в 2016 году изначально было временным и неудачным. По ее словам, странно, когда учреждение, контролирующее безопасность игрушек и товаров, одновременно отвечает и за одну из сфер финансового рынка.

Реформа также связана с рекомендациями комитета Совета Европы Moneyval, который требует более единого и последовательного надзора за финансовой системой и борьбой с отмыванием денег.

Авторы законопроектов утверждают, что изменения будут выгодны и самим кредиторам. Планируется снизить платежи за надзор, а для некоторых компаний — даже в пять-шесть раз. Кроме того, предлагается отменить лицензионный сбор в размере 250 тысяч евро. По замыслу властей, это могло бы снизить стоимость услуг и для заемщиков.

Однако представители отрасли настроены скептически. Небанковские кредиторы заявляют, что не видят реальных преимуществ ни для бизнеса, ни для клиентов.

За публичной критикой реформы, как отмечает Latvijas Avīze, может скрываться опасение перед более жестким и формализованным стилем работы Банка Латвии. Предприятия опасаются, что новые требования приведут к дополнительным расходам на соблюдение правил, внутренний контроль и отчетность.

Фактически речь идет о попытке окончательно встроить рынок быстрого кредитования в общую финансовую систему Латвии — по тем же стандартам, которые действуют для банков и других финансовых учреждений.