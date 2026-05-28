После семиминутных оваций на Каннском кинофестивале актер Карлис Арнолдс Авотс уже готовится к следующему крупному проекту — сериалу о викингах «Bloodaxe» для Prime Video. А фильм «Уля» продолжит фестивальный путь по миру перед осенней премьерой в Латвии.

Премьера фильма «Уля» на Каннском кинофестивале стала одним из самых заметных событий для балтийского кино в этом году. После показа в конкурсной программе «Особый взгляд» зал аплодировал создателям более семи минут.

Исполнитель главной роли Карлис Арнолдс Авотс признается, что пережитые эмоции трудно описать словами.

«Когда зажегся свет, я почувствовал овации, и мы все обнялись — все это казалось большим, теплым объятием», — рассказал актер в программе «900 секунд» (ТВ3).

По его словам, весь фестиваль словно разделился на две части — до премьеры и после нее.

«После показа люди из разных уголков мира подходили и делились своими переживаниями. Это было очень красиво», — говорит Авотс.

Фильм режиссера Виестура Кайриша был включен в программу «Особый взгляд» — одну из двух главных конкурсных программ Канн. В этом году туда вошли 19 фильмов со всего мира, отличающихся авторским стилем и художественной смелостью.

Авотс считает попадание фильма в этот конкурс важным достижением не только для Латвии, но и для всего региона.

«Вся Балтия нам сопереживала», — отмечает актер.

Он подчеркивает, что проект стал первой копродукцией стран Балтии и Польши, участвовавшей в этой программе Каннского фестиваля.

Главной темой фильма актер называет человеческую искренность и универсальность истории легендарной баскетболистки Ульяны Семеновой.

«Это история, с которой может идентифицировать себя каждый человек», — считает Авотс.

Саму роль в фильме он называет одной из самых важных в своей жизни.

«Второй такой истории не будет», — признается актер.

Латвийская премьера фильма ожидается 15 сентября, после чего картина продолжит участие в международных фестивалях.

Однако отдыхать актеру некогда.

Уже сейчас Карлис Арнолдс Авотс готовится к съемкам второго сезона сериала «Bloodaxe» для Prime Video. Ради роли ему предстоит за полтора месяца набрать 11 килограммов. Съемки продолжатся в Ирландии, а события сериала будут происходить в Норвегии эпохи викингов. Первый сезон проекта планируют выпустить уже в январе.

«Год обещает быть тревожным, безрассудным. Так, как мне нравится», — говорит актер.

История успеха Карлиса Арнолдса Авотса показывает, что балтийское кино все увереннее выходит на крупнейшие мировые площадки — от Канн до международных стриминговых платформ.