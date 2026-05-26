Рассел Кроу сделал строгое предупреждение поклонникам во время раздачи автографов в Париже. Звезда «Гладиатора» призвал фанатов соблюдать дистанцию и пригрозил прекратить общение, если кто-то начнет вести себя агрессивно или слишком навязчиво.

62-летний Рассел Кроу отчитал фанатов и сделал строгое предупреждение, раздавая автографы. Звезда «Гладиатора» недавно посетил Открытый чемпионат Франции по теннису. Он поселился в одной из парижских гостиниц, но вездесущие фанаты и тут настигли звезду Голливуда.

Завидев толпу, которая норовила подобраться к нему как можно ближе, чтобы сделать фото и взять заветный автограф, Кроу не выдержал. Он не стал злиться или одергивать разбушевавшихся поклонников, но все же призвал их соблюдать нормы поведения, пишет Daily Mail.

«Оставайтесь на месте. Не толкайтесь, черт возьми. Я сам к вам подойду. Держитесь подальше», - заявил Кроу.

Обладатель премии «Оскар», подняв указательный палец, добавил: «Как только кто-то начнет вести себя по-хамски, я уйду. Поняли?» Несколько человек ответили: «Да», после чего Кроу спокойно вышел вперед и начал раздавать автографы на плакатах.

Несмотря на жесткое предупреждение, Рассел Кроу спокойно продолжил общение с поклонниками и раздал автографы тем, кто соблюдал порядок. Поклонники также обратили внимание, что актер заметно похудел и находится в отличной форме — во время теннисного матча он даже эффектно поймал мяч, улетевший в зрительскую зону.