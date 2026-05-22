Вчера, 21 мая 2026 года, с южной стороны Эвереста вершину достигли 274 человека — это новый рекорд для одного дня, сообщают альпинистские организации. Благоприятная погода позволила такому числу спортсменов совершить восхождение одновременно.

Тот факт, что в один день собралось так много альпинистов, объясняется благоприятной погодой, заявляет Ассоциация туроператоров Непала, которая занимается организацией горных экспедиций в Непале.

По данным организации, это число может еще увеличиться, поскольку ряду альпинистов, достигших вершины, еще предстоит сообщить о своем восхождении в южный базовый лагерь. Это отправная и конечная точка для альпинистов, расположенная на высоте более 5300 метров.

Сертификат альпиниста

Министерство туризма Непала пока не может подтвердить эту цифру. Однако министерство заявляет, что ему известно о том, что более 250 альпинистов совершили восхождение на высочайшую вершину мира.

«Мы ждем возвращения альпинистов, которые предоставят нам видеозаписи и другие доказательства своего восхождения, чтобы выдать им сертификаты. Только после этого мы сможем подтвердить количество восхождений», — говорится в заявлении министерства.

В этом году правительство Непала выдало 494 разрешения, каждое из которых стоит около 15 000 долларов (почти 13 000 евро).

Мировой рекорд

На вершину Эвереста высотой 8849 метров можно подняться как с южной (Непал), так и с северной (Китай) стороны. Восхождения с китайской стороны не проводились, поскольку в этом году Китай не выдал никаких разрешений.

Предыдущий рекорд датируется 2019 годом. Тогда, по данным альпинистской организации, 22 мая на непальской стороне было совершено 223 восхождения. Днем позже рекорд на горе был побит снова. По данным Книги рекордов Гиннесса, тогда на вершину с обеих сторон поднялись 354 альпиниста.

Несмотря на принятые меры, число альпинистов увеличилось.

В прошлом правительство Непала принимало меры по сокращению числа альпинистов из-за переполненности горы. По данным правительства, службы экстренной помощи испытывали огромную нагрузку, поскольку неопытные альпинисты попадали в беду, а скопление людей приводило к увеличению количества мусора на горе.

