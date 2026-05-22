Трамп по ошибке вложил миллионы не туда? 0 307

Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Но после этого акции чудесным образом начали расти...

Глава Белого дома, и исполняя обязанности президента, не забывает о бизнеса или точнее - об инвестициях. Трамп вложил миллионы в сеть суши-баров — возможно, по ошибке, - пишет RTVI US.

Президент США сделал миллионные инвестиции в американское подразделение крупной японской сети суши-ресторанов Kura Sushi — как сообщает Bloomberg, Дональд Трамп закупил акции на сумму от $1 млн до $5 млн.

Вот только Трамп никогда не отличался любовью к японской кухне. Да и активы в его портфеле сосредоточены не на еде — президент вкладывался в акция Nvidia, Apple, Dell и других технокомпаний.

В интернете предположили, что Трамп мог перепутать Kura Sushi с токийской компанией Fujikura, которая в том числе выпускает устройства для оптоволокон.

При этом Трамп, возможно, нечаянно приобрел довольно выгодный актив — на фоне новости об инвестициях президента акции сети суши-ресторанов выросли на 5,4%.

#Япония #инвестиции #финансы #бизнес #акции #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
