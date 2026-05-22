Демократы обвинили республиканцев в трусости из‑за переноса голосования по резолюции о военных полномочиях Трампа на следующий месяц. Те настаивают, что это сделано ради отсутствующих законодателей.

Принятие резолюции, обязывающей президента США Дональда Трампа завершить войну с Ираном, перенесено на июнь, после того как лидеры Республиканской партии в Палате представителей отказались проводить голосование по этому документу.

Палата представителей США планировала принять решение по внесенной демократами резолюции, но когда стало ясно, что у республиканцев не хватит голосов для ее отклонения, руководство республиканской фракции отказалось выносить его на голосование.

Это стало очередным свидетельством того, что в Конгрессе слабеет поддержка войны, которую Трамп начал более двух месяцев назад совместно с Израилем, не заручившись одобрением законодателей.

«У нас без всяких сомнений были голоса, и они это знали, а теперь занимаются политическими играми», – заявил демократ автор законопроекта Грегори Микс.

Республиканцы в Сенате также пытаются заручиться достаточным числом голосов, чтобы отклонить еще одну резолюцию о военных полномочиях, которая вышла на финальное голосование ранее на этой неделе, когда четыре сенатора-республиканца поддержали документ, а трое других отсутствовали.

Действия руководства Конгресса показали, что республиканцам все труднее сохранять политическую поддержку того, как Трамп ведет войну. Рядовые республиканцы все чаще готовы идти наперекор президенту из‑за конфликта, который изначально должен был продлиться всего несколько недель, но уже продолжается почти три месяца.

Лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скализ сообщил журналистам, что голосование перенесли, чтобы дать возможность проголосовать отсутствовавшим конгрессменам. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не ответил на вопросы журналистов, покидая нижнюю палату Конгресса.

На Капитолийском холме растет раздражение из‑за войны

На Капитолийском холме терпение в отношении войны на исходе: затянувшийся тупик в Ормузском проливе продолжает негативно влиять на глобальные морские перевозки и подталкивает вверх цены на нефть в США. Еще одна резолюция Палаты представителей о военных полномочиях на прошлой неделе едва не прошла: голосование завершилось вничью, причем три республиканца поддержали инициативу.

По словам Микса, главы комитета по международным отношениям, на этот раз он «железно» обеспечил нужное число голосов.

«Люди наконец начинают прислушиваться к американцам, которые не поддерживают войну с Ираном, и, на мой взгляд, все больше республиканцев понимают, насколько разрушительной она стала для нашей страны», – заявил демократ Адам Смит.

Резолюция о военных полномочиях

В целом республиканцы поддерживали военные действия Трампа, направленные на уничтожение ядерного потенциала Ирана, однако некоторые теперь заявляют, что установленный для президента законом срок ведения войны без одобрения Конгресса истек.

Согласно резолюции о военных полномочиях 1973 года, президент может в течение 60 дней вести военный конфликт без одобрения Конгресса, после чего законодатели должны либо объявить войну, либо санкционировать применение военной силы.

«Срок в 60 дней уже прошел, поэтому вопрос должен быть вынесен на голосование. Мы действуем в рамках закона», – заявил конгрессмен-республиканец из Пенсильвании Брайан Фицпатрик, добавив, что намерен проголосовать за резолюцию о военных полномочиях.

Белый дом утверждает, что требования резолюции о военных полномочиях более не применимы из‑за режима прекращения огня с Ираном, действующего с 8 апреля.

Тем не менее Трамп заявил в социальных сетях, что военное руководство должно «быть готово в любой момент начать полномасштабное наступление на Иран, если „приемлемая сделка“ не будет достигнута». Трамп неоднократно устанавливал дедлайны для Тегерана, но затем отступал от них.