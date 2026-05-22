В Беларуси еще остается около 200 литовских фур 0 46

Дата публикации: 22.05.2026
BNS
Изображение к статье: Грузовые тягачи на стоянке

После возвращения из Беларуси большей части задержанных в прошлом году фур президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас говорит, что в соседней стране могут оставаться еще около 200 или 10% всех ранее задержанных грузовиков.

В интервью деловому порталу Verslo zinios Микенас пояснил, что точных данных о количестве фур нет. Информация поступает только от пограничной службы, которая ведет учет грузовиков и прицепов иначе, чем ассоциация.

Глава Linava утверждает, что Беларусь не стремится к обещанной национализации литовских транспортных средств, а лишь хочет получить деньги за принудительную стоянку и избавиться от задержанного имущества.

Руководитель зарегистрированной в Шальчининкай транспортной компании Sontransa Станислав Сонгин сообщил порталу, что забрал весь свой транспорт из Беларуси. Однако он слышал, что владельцы старых грузовиков не видят смысла платить суммы, превышающие стоимость самого имущества.

Как ранее сообщал Bb.lv, первые фуры литовских компаний, простоявшие около четырех месяцев на спецстоянках в Беларуси, пересекли границу в середине марта, после того как "зеленый свет" на их выезд дал авторитарный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сообщалось, что транспортные средства смогут выехать после получения от перевозчиков оплаты за их хранение на спецстоянках. Белорусские власти заявляли, что эта плата «в несколько раз меньше» установленного ранее Минском сбора в 120 евро за сутки.

Минский режим задержал литовские машины в октябре прошлого года, когда Литва временно закрыла границу из-за потока контрабандных метеозондов, летевших из Беларуси и неоднократно нарушавших работу Вильнюсского аэропорта. Хотя позже граница была открыта, Минск не выпустил фуры из страны, направив их на спецстоянки и угрожая конфискацией.

#Литва #граница #транспорт #контрабанда #конфискация #автоперевозки #экономика #Беларусь #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
