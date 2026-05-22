Польская писательница и лауреат Нобелевской премии Ольга Токарчук рассказала, что применяет искусственный интеллект в работе над своими книгами. По словам автора, современные языковые модели помогают ей развивать идеи и искать неожиданные творческие решения.

Об этом пишет польское издание My Company.

Интервью вызвало дискуссии, в частности, в сообществе Literary Hub – ежедневного литературного сайта, посвященного лучшим образцам прозы, поэзии и литературной критики.

Ольга Токарчук призналась, что приобрела продвинутую версию одной из языковых моделей и была поражена тем, насколько "расширяет горизонты и углубляет креативное мышление". Писательница рассказала, что часто обращается к ИИ с просьбой помочь развить отдельные идеи для текста. Она пишет запросы модели по типу: "Дорогая, как мы могли бы это красиво развить?"

Писательница привела пример использования искусственного интеллекта при работе над новой книгой. Она попросила языковую модель подсказать, под какие песни могли танцевать герои ее романа несколько десятилетий назад. ИИ предложил несколько вариантов, а в конце добавил название польской группы Golec uOrkiestra, но с ошибкой – Golec Łorkiestra.

Несмотря на многочисленные ошибки, эта технология, по мнению писательницы, может быть преимуществом в сфере художественной литературы.

В то же время Ольга подчеркнула, что скучает по эпохе, когда литература была делом жизни и создавалась месяцами.

Сообщество Literary Hub разделилось на два лагеря. Одни утверждают, что использование искусственного интеллекта для исследования "является вполне допустимым и в определенной степени приравнивается к консультациям с другими экспертами, поэтому автор не перешел предел". В то же время можно найти и комментарии о том, что Ольга воспринимает свою книгу "только как коммерческий проект, который нужно издать как можно скорее". Некоторые считают, что просьба к искусственному интеллекту развить историю – это слишком сильное вмешательство в творческий процесс.

Также Токарчук отметила, что ее новый проект, по всей вероятности, станет последним в ее карьере, поскольку современный книжный рынок фактически не позволяет авторам экономически окупить многолетнюю работу над большими романами. Новый роман Ольги Токарчук должен выйти в свет осенью 2026 года.

По мнению редакции, признание Ольги Токарчук стало еще одним подтверждением того, что искусственный интеллект постепенно становится частью творческой индустрии. При этом дискуссия о границах допустимого в литературе, вероятно, только начинается.

ДОСЬЕ

Ольга Токарчук — польская писательница и общественный деятель, лауреат Нобелевская премия по литературе. Родилась 29 января 1962 года в городе Сулехув в Польше. Получила образование психолога в Варшавский университет и некоторое время работала психотерапевтом.

Мировую известность Токарчук принесли романы, в которых сочетаются философия, история, мифология и психологизм. Среди ее самых известных произведений — "Бегуны", "Книги Якова" и "Веди свой плуг по костям мертвецов".

В 2018 году писательница получила Нобелевскую премию по литературе «за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». Ольга Токарчук считается одной из самых влиятельных современных польских писательниц.