Лондон признан культурной столицей мира

Дата публикации: 19.05.2026
В этом году Лондон официально возглавил рейтинг Time Out Best Cities for Culture 2026, став главной культурной столицей мира. Исследование оценивало крупнейшие мегаполисы по уровню развития искусства, музеев, театров, музыкальной сцены и общей культурной атмосферы.

Рейтинг был составлен на основе опроса более 24 тысяч жителей разных стран, а также мнений международных экспертов. Британская столица сумела обойти Париж и Нью-Йорк, которые заняли второе и третье места соответственно.

Эксперты отметили, что Лондон продолжает удерживать лидерство благодаря уникальному сочетанию исторического наследия и современной культурной жизни. В городе работают десятки музеев и галерей мирового уровня, многие из которых можно посещать бесплатно. Кроме того, в британской столице активно открываются новые культурные пространства, а старые учреждения проходят масштабную реконструкцию.

Особое внимание в рейтинге уделили театральной сцене Вест-Энда, которая остается одной из самых влиятельных в мире. Также высокие оценки получили музыкальная индустрия, фестивали, стендап-комедия и разнообразие культурных мероприятий — от экспериментальных проектов до масштабных шоу.

В первую десятку рейтинга также вошли Берлин и Кейптаун. В расширенный список попали также Тайбэй, Марракеш, Копенгаген, Гвадалахара, Афины, Каир, Пекин, Джайпур, Чиангмай и Лиссабон — города, представляющие разные регионы мира и отражающие глобальное разнообразие культурных центров.

Представители Time Out подчеркнули, что при составлении рейтинга учитывались не только количество музеев и театров, но и доступность культурной среды, вовлеченность жителей и разнообразие событийной программы.

По мнению редакции, лидерство Лондона в подобном рейтинге выглядит вполне закономерным: город уже давно остается одной из главных мировых площадок для искусства, музыки и театра. При этом особенно важно, что культурная жизнь здесь ориентирована не только на туристов, но и на самих жителей, благодаря чему мегаполис продолжает сохранять статус одного из самых живых и динамичных культурных центров мира.

#искусство #культура #музыка #рейтинг #Лондон #события #музеи
Автор - Ольга Стопинская
