В Ночи музеев в этом году примут участие 246 музеев и культурных учреждений по всей Латвии 0 94

Дата публикации: 19.05.2026
Латвийский Национальный художественный музей

Латвийский Национальный художественный музей

В субботу, 23 мая, в Ночь музеев посетителей будут ждать 246 музеев и других культурных учреждений по всей Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве культуры.

Это на одно место больше, чем в прошлом году, сказала на пресс-конференции министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные"). В этом году в Риге и ее окрестностях посетителей будут ждать 82 культурных места, в Видземе - 51, в Курземе - 49, в Латгале - 39, а в Земгале - 25.

Министр отметила, что в целом число посетителей музеев растет, но еще не вернулось на уровень до пандемии "Covid-19".

В этом году объединяющая тема Ночи музеев - "Приключения предмета". Она перекликается с изречением Райниса "И тряпка когда-то была почетной рубахой", напоминая, что у каждого предмета есть своя история и ценность.

Председатель правления Латвийского национального комитета Международного совета музеев ("ICOM Latvija") Кристине Милере на пресс-конференции отметила, что музеи помогают объединять прошлое и будущее, местное и международное, а также различные общины. Кроме того, Ночь музеев делает видимой менее заметную в повседневной жизни работу музеев. По словам Милере, музей - это не только место, но и пространство, где люди могут общаться. Тема этого года "Приключения предмета" позволяет музеям рассказывать о предметах как о носителях значимого для общества опыта, воспоминаний и ценностей.

Чтобы посещение Ночи музеев было более доступным, 23 мая после 18:00 "Pasažieru vilciens" предлагает 50% скидку на билеты на поезд.

С программой Ночи музеев можно ознакомиться на сайте latvia.icom.museum.lv

Ночь музеев в Латвии пройдет уже в 22-й раз. Ее основное предложение для посетителей бесплатное, однако на отдельные мероприятия может взиматься плата за вход.

Автор - Ольга Стопинская
