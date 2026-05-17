Экранизация одного из самых обсуждаемых фэнтези-романов последних лет наконец получила официальный статус. Стриминговый сервис Prime Video подтвердил запуск сериала по книге «Четвертое крыло» (Fourth Wing) писательницы Ребекки Яррос.

Права на адаптацию Amazon MGM Studios приобрела еще в 2023 году, однако работа над проектом затянулась почти на два года. За это время поклонники серии активно обсуждали возможный кастинг и судьбу проекта, опасаясь, что сериал могут заморозить.

Ситуация изменилась после того, как к созданию шоу присоединилась новая шоураннер Мередит Эйверилл. Именно она займется переносом книжной истории на экран после ухода из проекта Моиры Уолли-Беккет.

Роман «Четвертое крыло» стал настоящим хитом в жанре романтического фэнтези и дарк-академии. История рассказывает о Вайолет Сорренгейл, которая мечтала стать писцом, но по приказу матери вынуждена поступить в военную академию всадников драконов, где выживают далеко не все курсанты.

Продюсированием сериала занимается компания Outlier Society, связанная с актером Майклом Б. Джорданом. Ранее он заявлял, что создатели хотят сделать экранизацию максимально искренней и избежать шаблонного подхода к персонажам и миру книги.

Пока авторы проекта не раскрывают актерский состав и сроки начала съемок. Однако интерес к сериалу уже огромен — поклонники фэнтези ожидают, что Prime Video попытается создать новый масштабный хит в духе «Игры престолов» и «Колеса времени».

По мнению редакции, у «Четвертого крыла» есть все шансы стать одной из самых громких фэнтези-премьер ближайших лет. Книжная серия уже собрала огромную фан-базу, а сочетание романтики, военной академии и драконов выглядит идеальной основой для масштабного сериального проекта.