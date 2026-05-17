Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Популярное фэнтези «Четвертое крыло» официально станет сериалом 0 71

Культура &
Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фэнтези «Четвертое крыло»

Экранизация одного из самых обсуждаемых фэнтези-романов последних лет наконец получила официальный статус. Стриминговый сервис Prime Video подтвердил запуск сериала по книге «Четвертое крыло» (Fourth Wing) писательницы Ребекки Яррос.

Права на адаптацию Amazon MGM Studios приобрела еще в 2023 году, однако работа над проектом затянулась почти на два года. За это время поклонники серии активно обсуждали возможный кастинг и судьбу проекта, опасаясь, что сериал могут заморозить.

Ситуация изменилась после того, как к созданию шоу присоединилась новая шоураннер Мередит Эйверилл. Именно она займется переносом книжной истории на экран после ухода из проекта Моиры Уолли-Беккет.

Роман «Четвертое крыло» стал настоящим хитом в жанре романтического фэнтези и дарк-академии. История рассказывает о Вайолет Сорренгейл, которая мечтала стать писцом, но по приказу матери вынуждена поступить в военную академию всадников драконов, где выживают далеко не все курсанты.

Продюсированием сериала занимается компания Outlier Society, связанная с актером Майклом Б. Джорданом. Ранее он заявлял, что создатели хотят сделать экранизацию максимально искренней и избежать шаблонного подхода к персонажам и миру книги.

Пока авторы проекта не раскрывают актерский состав и сроки начала съемок. Однако интерес к сериалу уже огромен — поклонники фэнтези ожидают, что Prime Video попытается создать новый масштабный хит в духе «Игры престолов» и «Колеса времени».

По мнению редакции, у «Четвертого крыла» есть все шансы стать одной из самых громких фэнтези-премьер ближайших лет. Книжная серия уже собрала огромную фан-базу, а сочетание романтики, военной академии и драконов выглядит идеальной основой для масштабного сериального проекта.

×
Читайте нас также:
#культура #сериал
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Арнольд Шварценеггер сыграет Санта-Клауса
Изображение к статье: Посетители выставки
Изображение к статье: Культурный центр «Ильгуциемс»
Изображение к статье: Жан-Клод Ван Дамм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евро банкноты
Наша Латвия
Спорт
Изображение к статье: Беспилотник
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Танк Leopard.
Бизнес
Изображение к статье: Мертвый кит Тимми у берегов Дании.
В мире животных
Изображение к статье: Мужчина у компьютера
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Евро банкноты
Наша Латвия
Спорт
Изображение к статье: Беспилотник
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео