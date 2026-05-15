Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые назвали неожиданный способ сохранить здоровье и активность после 50 лет 0 540

Культура &
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Посетители выставки

Исследователи пришли к выводу, что регулярное посещение музеев, театров, концертов и других культурных мероприятий может положительно влиять на продолжительность жизни и общее состояние здоровья. К такому выводу специалисты пришли после многолетнего исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале The Lancet Public Health.

Эксперты из Университетского колледжа Лондона в течение более десяти лет наблюдали за шестью тысячами людей старше 50 лет, анализируя влияние образа жизни и досуга на здоровье и риск преждевременной смерти.

Результаты показали, что у тех, кто хотя бы несколько раз в год посещает культурные мероприятия, вероятность ранней смерти заметно ниже по сравнению с людьми, ведущими замкнутый образ жизни. А у участников исследования, регулярно бывавших в театрах, музеях или концертных залах, показатели здоровья оказались еще лучше.

Ученые объясняют этот эффект сразу несколькими факторами. Культурный досуг помогает поддерживать физическую активность, стимулирует работу мозга и снижает риск возрастных когнитивных нарушений, включая деменцию и болезнь Альцгеймера. Кроме того, искусство и музыка помогают уменьшить уровень стресса и благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека.

Отдельное внимание специалисты уделяют социальной стороне вопроса. Посещение выставок, концертов и театров помогает людям чаще взаимодействовать друг с другом, а живое общение остается одним из важнейших факторов сохранения психического здоровья в зрелом возрасте.

Авторы исследования считают, что подобные культурные практики могут стать важным дополнением к традиционным методам поддержания здоровья. В некоторых странах врачи уже рекомендуют пациентам творческие занятия и посещение культурных пространств как часть комплексной терапии.

По мнению редакции, современный ритм жизни все чаще заставляет людей забывать о простых вещах, способных приносить радость и внутреннее спокойствие. Возможно, именно регулярное соприкосновение с искусством, музыкой и живым общением действительно помогает не только улучшить настроение, но и сохранить качество жизни на долгие годы.

×
Читайте нас также:
#культура #старение #концерты #здоровье #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
2
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лувр
Изображение к статье: Плакат с целующимися мужчинами
Изображение к статье: Певица Atvara
Изображение к статье: Кадр из фильма «Следствие ведут овечки»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Тимофей и Марфа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лондон
В мире
Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео