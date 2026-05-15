Исследователи пришли к выводу, что регулярное посещение музеев, театров, концертов и других культурных мероприятий может положительно влиять на продолжительность жизни и общее состояние здоровья. К такому выводу специалисты пришли после многолетнего исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале The Lancet Public Health.

Эксперты из Университетского колледжа Лондона в течение более десяти лет наблюдали за шестью тысячами людей старше 50 лет, анализируя влияние образа жизни и досуга на здоровье и риск преждевременной смерти.

Результаты показали, что у тех, кто хотя бы несколько раз в год посещает культурные мероприятия, вероятность ранней смерти заметно ниже по сравнению с людьми, ведущими замкнутый образ жизни. А у участников исследования, регулярно бывавших в театрах, музеях или концертных залах, показатели здоровья оказались еще лучше.

Ученые объясняют этот эффект сразу несколькими факторами. Культурный досуг помогает поддерживать физическую активность, стимулирует работу мозга и снижает риск возрастных когнитивных нарушений, включая деменцию и болезнь Альцгеймера. Кроме того, искусство и музыка помогают уменьшить уровень стресса и благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека.

Отдельное внимание специалисты уделяют социальной стороне вопроса. Посещение выставок, концертов и театров помогает людям чаще взаимодействовать друг с другом, а живое общение остается одним из важнейших факторов сохранения психического здоровья в зрелом возрасте.

Авторы исследования считают, что подобные культурные практики могут стать важным дополнением к традиционным методам поддержания здоровья. В некоторых странах врачи уже рекомендуют пациентам творческие занятия и посещение культурных пространств как часть комплексной терапии.

По мнению редакции, современный ритм жизни все чаще заставляет людей забывать о простых вещах, способных приносить радость и внутреннее спокойствие. Возможно, именно регулярное соприкосновение с искусством, музыкой и живым общением действительно помогает не только улучшить настроение, но и сохранить качество жизни на долгие годы.