Выставка, организованная в сотрудничестве с Посольством Азербайджанской Республики в Латвийской Республике, отражает как общее стремление к экологической осведомленности, так и укрепление культурного диалога между Азербайджаном и Латвией. Выставка продлиться до 30 августа.

Выставка, объединяющая художников из разных стран, представляет работы, посвященные экологическим преобразованиям, культурной памяти и хрупкому балансу между деятельностью человека и жизнью планеты. MAMA «Мать-Природа» задумана как глобальная художественная платформа, размышляющая о взаимосвязи культуры, окружающей среды и коллективной ответственности. Проект был впервые представлен в Центре имени Гейдара Алиева в Баку в 2024 году в рамках климатической конференции COP29 и с тех пор превратился в международную инициативу, показанную в крупнейших культурных столицах, включая Манаму, Рим, Лондон, Тбилиси, Берлин, Тирану и Женеву. Каждая новая презентация расширяет диалог, включая новые перспективы и локальные контексты.

Рижская версия выставки имеет особое значение. Расположенный на пересечении балтийского культурного наследия и современного европейского дискурса, художественный музей «Зузеум» становится пространством, где экологическое осмысление сочетается с художественными экспериментами. Будучи домом для коллекции Зузеума, музей также обогащает рижскую выставку MAMA «Мать-природа» работами из коллекции, представляющими балтийские и международные художественные перспективы, включая работы таких художников, как Андрис Эглитис, Клавс Лорис, Иева Путниния, Габриэле Адомайтите, Крис Лемсалу, Донна Хуанка, Тала Мадани и Симфиве Ндзубе. В этом контексте выставка становится одновременно визуальным и интеллектуальным опытом, приглашая зрителей взаимодействовать с природой как с живой системой, сформированной памятью, уязвимостью и стойкостью.

Специальный раздел выставки посвящен работам детей, подчеркивая взгляды молодого поколения на экологическую осведомленность и важность диалога между поколениями. Объединяя в Риге международные художественные голоса, MAMA «Мать-природа» продолжает развивать глобальный диалог, в котором искусство становится катализатором осведомленности, диалога и общей ответственности за будущее нашей планеты. Выставка также укрепляет культурные связи, объединяющие общества разных регионов.

Идея выставки принадлежит Лейле Алиевой, вице-президенту Фонда Гейдара Алиева и основательнице Общественного объединения IDEA. "Идея проекта MAMA «Мать-Природа» возникла из осознания того, что взаимоотношения человечества с миром природы глубоко укоренены в культуре, памяти и воображении, - говорит Лейла. - В тот момент, когда экологические преобразования определяют глобальное состояние мира, художественная практика становится мощным способом интерпретации и переосмысления этих взаимосвязей. Художники обладают уникальной способностью переводить сложные экологические реалии в формы опыта, которые вызывают как эмоциональный, так и интеллектуальный отклик.

Выставка объединяет произведения искусства, рассматривающие природу не просто как ландшафт, а как активное явление, веками формировавшее мифы, цивилизации и ритмы человеческой жизни. Каждая работа отражает личную точку зрения, но вместе они создают более широкое осмысление того, как современное общество воспринимает и интерпретирует живую среду".