Мировая премьера фильма «Меня зовут Агнета» (Je m'appelle Agneta) состоялась на платформе Netflix 29 апреля 2026 года. Эта добрая и вдохновляющая история рассказывает о том, что начать всё заново можно в любом возрасте, а кризис среднего возраста способен стать не концом, а началом совершенно новой главы жизни.

О чем фильм

В основу картины лег одноимённый роман шведской писательницы Эммы Хегберг. Главная героиня — 49-летняя Агнета, которая давно потеряла ощущение радости и собственной значимости. Каждый её день похож на предыдущий: муж Магнус отдалился, дети вспоминают о матери лишь по необходимости, а сама женщина чувствует себя незаметной для окружающих.

Случайно увидев объявление о поиске помощницы по дому в Провансе, Агнета решается на спонтанный шаг и отправляется во Францию. Однако вместо романтической картинки её встречает старый монастырь, а хозяином оказывается эксцентричный аристократ Эйнар, живущий по собственным правилам.

Постепенно героиня начинает заново открывать для себя мир, учится получать удовольствие от простых вещей, перестаёт жить чужими ожиданиями и впервые за долгое время задаётся вопросом, чего хочет именно она сама.

Почему фильм стоит посмотреть

Картина поднимает тему потери себя в семейной рутине и показывает её без драматического надрыва — с мягкой иронией, теплом и жизненной мудростью. Режиссёр Йоханна Руневад сосредоточилась на внутренней трансформации женщины, которая решается изменить привычный сценарий своей жизни.

Особого внимания заслуживает игра Катарины Эверлоф, исполнившей роль Агнеты. Её героиня получилась живой, искренней и узнаваемой. Не менее ярко выглядит и Рольф Лассгорд в образе Эйнара — человека со своими странностями, но огромной любовью к жизни. Именно взаимодействие этих персонажей создаёт на экране ту самую атмосферу тепла и лёгкости, за которую фильм уже успели полюбить зрители.

Атмосфера, которая становится частью истории

Отдельным героем фильма можно назвать Прованс. Узкие улочки, уютные кафе, винные погреба и лавандовые поля создают ощущение путешествия, в которое хочется отправиться вместе с персонажами.

Создатели уделили большое внимание и музыкальному оформлению. Если в начале истории звучат спокойные и почти монотонные композиции, то с переездом Агнеты во Францию фильм наполняется шансоном, джазовыми мотивами и живой инструментальной музыкой, подчёркивающей её внутреннее пробуждение.

Интересные факты

Съёмки проходили одновременно в Швеции и Франции во время пандемии. Часть сцен пришлось создавать в павильонах, однако многие ключевые эпизоды снимались непосредственно в Провансе, чтобы сохранить подлинную атмосферу региона.

После выхода книги Эммы Хегберг многие читательницы вдохновлялись маршрутом главной героини и отправлялись в путешествия по французским винодельням и сыроварням, описанным в произведении.

...По мнению редакции, «Меня зовут Агнета» — это фильм не о возрасте, а о смелости менять свою жизнь тогда, когда кажется, что всё уже давно решено. Картина оставляет тёплое послевкусие, напоминает о важности заботы о себе и мягко подталкивает к мысли, что счастье не зависит от цифр в паспорте — оно начинается с готовности услышать собственные желания.