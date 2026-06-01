С начала июня посещение Латвийского национального художественного музея и его филиалов станет дороже. В среднем стоимость билетов вырастет на 15–25%, однако посетителям предложат новый годовой абонемент и сохранят систему льгот.

В музее объясняют, что изменения затронут как обычные входные билеты, так и отдельные музейные услуги. В среднем стоимость посещения увеличится на 15–25%.

Согласно новому прейскуранту, взрослому посетителю за комбинированный билет в главное здание ЛНХМ и художественный музей «Рижская биржа» придётся заплатить 15 евро.

Билет только на постоянную экспозицию будет стоить 7 евро, а посещение крупных временных выставок — 10 евро.

В других филиалах цены также изменятся. Комбинированный билет в Музей декоративного искусства и дизайна будет стоить 12 евро, а посещение Музея Романа Суты и Александры Бельцовой обойдётся в 5 евро.

Подорожают и семейные билеты. Для одного взрослого с детьми стоимость составит от 10 до 12 евро, а для двух взрослых с детьми — от 16 до 20 евро в зависимости от выбранного музея.

Изменения коснутся не только посетителей, но и арендаторов музейных помещений, а также некоторых образовательных программ.

Одновременно музей запускает новую систему годовых абонементов.

Что важно знать: новый абонемент позволит без ограничений посещать все четыре подразделения музея в течение года. Для взрослых его стоимость составит 70 евро, а для школьников, студентов и пенсионеров — 35 евро.

Для тех, кто регулярно посещает выставки и культурные мероприятия, такой вариант может оказаться выгоднее покупки отдельных билетов.

Несмотря на повышение цен, система льгот сохранится.

Скидку в размере 50% продолжат получать школьники, студенты, пенсионеры, люди с III группой инвалидности и владельцы карты «Почётная семья».

Бесплатный вход останется доступен детям, а также посетителям с I и II группой инвалидности.

Кроме того, музей сохранит ещё одну популярную возможность для бесплатного посещения. В последнее воскресенье каждого месяца постоянные экспозиции во всех подразделениях ЛНХМ можно будет осматривать без покупки билета.

Таким образом, стоимость посещения музея возрастёт, однако льготные программы и бесплатные дни сохранятся для значительной части посетителей.