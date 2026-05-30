19 июня в 19:00 в Рижской еврейской общине состоится концерт-сюрприз, посвященный 100-летию со дня первого культурного мероприятия в здании общины. Главным гостем вечера станет всемирно известный скрипач из США Дмитрий Ситковецкий, а главной интригой - уникальная для зрителей возможность первыми услышать концертный рояль, подаренный друзьями еврейского центра.

Дмитрий Ситковецкий (США) - редкий в своей многогранности музыкант, известный во всем мире скрипач, дирижер, композитор, аранжировщик и педагог.

За четыре десятилетия с момента начала своей карьеры в венском "Musikverein" в 1979 году, Дмитрий Ситковецкий сотрудничал со многими великими дирижерами и оркестрами мира - сэром Невиллом Марринером, Марисом Янсонсом, сэром Колином Дэвисом; Берлинским филармоническим оркестром, Королевским оркестром "Концертгебау", Лондонским симфоническим оркестром и другими знаменитыми музыкальными коллективами. Карьера исполнителя отражена в обширной дискографии, насчитывающей более сорока записей, отражающих впечатляющий диапазон его репертуара - от Иоганна Себастьяна Баха до Родиона Щедрина.

Дмитрий является руководителем ряда международных фестивалей и членом жюри самых престижных скрипичных конкурсов. А география гастролей выдающегося скрипача простирается от США и Европы до Гонконга и Южной Кореи.

Также среди почетных гостей вечера - ведущий актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Яков Рафальсон и легендарный музыкант Григорий Ковалевский, который и является автором идеи этого концерта.

В концерте примут участие и молодые, но уже снискавшие признание музыканты - пианист Даумантс Лиепиньш, альтист Петерис Трасунс и виолончелист Максим Скибицкий.

На концерте прозвучат произведения Моцарта, Брамса и Шуберта из золотого фонда классической музыки.

19 июня у зрителей будет уникальная возможность впервые услышать звучание концертного рояля в этом зале -- инструмента, который, без сомнения, позволит приглашать в Ригу именитых музыкантов мирового класса.