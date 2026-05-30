Врач оценил состояние здоровья Трампа

Дата публикации: 30.05.2026
Deutsche Welle
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

ФОТО: twitter

Президент США прибавил в весе.

Врач президента США Шон Барбабелла оценил состояние его здоровья как "отличное", заключение опубликовал Белый дом в соцсети Х. Из документа следует, что Дональд Трамп "полностью способен выполнять все обязанности верховного главнокомандующего армией и главы государства".

В то же время Барбабелла рекомендовал главе Белого дома в профилактических целях нарастить физическую активность и сбросить вес. С прошлого взвешивания, которое состоялось чуть более года назад, масса тела Дональда Трампа выросла со 101,6 до 108 килограммов при росте 191 сантиметр.

14 июня 2026 года Трампу исполнится 80 лет. Он является самым пожилым президентом в истории США на момент вступления в должность, а если сохранит свое место в Белом доме до конца второго срока, то будет на полгода старше своего предшественника Джо Байдена.

#здравоохранение #Дональд Трамп #возраст #белый дом #вес #старение #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
