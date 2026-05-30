Как известно, первое, что сделал Янис Домбрава, вступив в должность главы МВД, запретил работникам системы внутренних дел общаться на ином языке, кроме государственного. А вот вчера Домбрава издал новое распоряжение - он отправляет работников, отвечающих за гражданскую оборону, в длительную командировку в приграничные районы страны. О чем сам новоиспеченный министр и сообщил сегодня в социальных сетях:

"Сотрудники министерства, ответственные за гражданскую оборону ️, будут работать в приграничных самоуправлениях. ️

Среди моих приоритетов и приоритетов моей команды будет гражданская оборона. Будем развивать пограничные возможности, возможно, даже применяя современные системы детекции и сбивания дронов, таким образом оказывая эффективную поддержку нашим национальным вооруженным силам на границе.

Общественность должна знать, что предупреждение воздушной угрозы сработает вовремя и у людей появится ясность, где укрыться и как быстро устранить разрушения. Уверенность в том, что критическая инфраструктура не будет легкой целью, которую противник может уничтожить.

Ответственные за гражданскую оборону сотрудники министерства будут направлены в более длительную командировку в приграничные самоуправления, чтобы не только ознакомиться с ситуацией, но и на месте вместе с ответственными службами и самоуправлениями практически решить проблемы в контексте гражданской безопасности."