Нечего в Риге штаны протирать: Домбрава отправляет сотрудников МВД на границу с Россией 1 2235

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.05.2026
BB.LV
Янис Домбрава дает ценные указания.

Сотрудники министерства внутренних дел, ответственные за гражданскую оборону, отправятся работать в приграничные муниципалитеты, сообщил новоявленный глава МВД Янис Домбрава (Нацобъединение).

Министр работает и по субботам. По крайней мере пишет сообщения в Facebook. Сотрудников министерства, ответственных за гражданскую оборону, отправят в длительные командировки в приграничные муниципалитеты, заявил Янис Домбрава.

Зачем рижских офицеров слать на Восток? Чтобы не только ознакомиться с ситуацией на месте, но практически решить проблемы гражданской безопасности – совместно с ответственными службами и муниципалитетами, объяснил министр.

Отметим, что в последнее время сложилась странная ситуация – сначала где-то в Латвии падают дроны, а потом местные жители получают предупреждения о воздушной опасности. Хотя по идее должно быть наоборот.

Янис Домбрава собирается сделать так, чтобы предупреждения о воздушной опасности срабатывали вовремя, а люди ясно понимали, где укрыться от атаки.

Домбарва также заявил, что приоритетами его команды отныне будет гражданская оборона. И призвал развивать возможности пограничного патрулирования – с помощью современных систем обнаружения и сбивания беспилотников. Тем самым, поддерживая национальные вооруженные силы, развернутые на границе.

Как сообщал bb.lv, министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава (Национальное объединение) в свой первый рабочий день издал первое распоряжение. Через несколько часов его уточнил.

#граница #Латвия #МВД #безопасность #гражданская оборона #беспилотники #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
