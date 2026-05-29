Кенийская полиция задержала восемь учениц по подозрению в организации поджога в женской школе-интернате в городе Гилгиль на юго-западе страны.

В результате трагедии погибли 16 школьниц, еще более 70 человек получили ранения, сообщает NOS.

Восемь подозреваемых находятся под стражей

«Предварительное расследование выявило восемь студенток, подозреваемых в подготовке и совершении предполагаемого поджога», — говорится в официальном заявлении правоохранительных органов.

Все подозреваемые в настоящее время находятся под стражей.

Пожар вспыхнул ночью

Возгорание произошло в ночь со среды на четверг около часа ночи в общежитии женской академии Утумиши. По информации местных СМИ, в здании на тот момент находились около 220 учениц.

Согласно сообщениям кенийских изданий, многие школьницы пытались покинуть горящее здание через главный вход. Некоторые получили серьезные ожоги. Другие направились к аварийному выходу, однако он оказался заперт.

Именно невозможность быстро эвакуироваться стала одной из причин большого числа жертв. Несколько учениц погибли, не сумев выбраться из охваченного огнем общежития.

Пожарным и полицейским удалось локализовать возгорание и эвакуировать остальных воспитанниц школы. Пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения.

По словам министра образования Кении, не менее 71 ученицы уже выписаны из больниц, тогда как еще семь человек продолжают проходить лечение.

Расследование продолжается

В женской школе-интернате обучаются более 800 девушек. Изначально правоохранители задержали около 30 учениц для допроса, однако впоследствии под стражей оставили только восемь подозреваемых.

Министр внутренних дел Кении призвал общественность не распространять неподтвержденные версии о мотивах поджога до завершения расследования.

Обезумевших родителей сотрудники властей удерживали за пределами школьных зданий, пока следователи спешно занимались опознанием погибших. «Наши сердца и молитвы — с семьями, потерявшими своих любимых дочерей», — написал президент Уильям Руто в X, назвав произошедшее «немыслимой трагедией».

Школа связана с Национальной полицейской службой, большинство ее учениц - дети полицейских, сообщил министр внутренних дел Кипчумба Муркомен. «Мы понимаем, что это очень тревожный момент», - добавил он.

Подобные случаи в стране не редкость

Пожары в учебных заведениях остаются серьезной проблемой для Кении. По официальным данным, только в 2024 году в стране было зарегистрировано более ста возгораний в школах.

Во многих случаях причиной становились умышленные поджоги, которые устраивали сами учащиеся в знак протеста против строгих правил, дисциплинарных мер или неудовлетворительных условий проживания.

Трагедия в Гилгиле вновь привлекла внимание к вопросам безопасности в кенийских школах-интернатах. Расследование должно установить обстоятельства произошедшего и причины, которые могли привести к одной из самых тяжелых школьных катастроф последних лет.