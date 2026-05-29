Решение суда освободить из-под стражи мужчину, подозреваемого в убийстве 35-летнего жителя Баложи, вызвало недоумение у родственников погибшего и местных жителей. Отец убитого утверждает, что не понимает, как при столь тяжёлых обстоятельствах дела подозреваемый оказался на свободе.

В Баложи продолжается расследование убийства 35-летнего Вадима, тело которого было обнаружено с многочисленными ножевыми ранениями и следами побоев, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Жители района сняли на видео момент, когда тело погибшего, завёрнутое в одеяло, выносили из частного дома. Тогда же полиция задержала 42-летнего владельца дома Дмитрия, который стал главным подозреваемым по делу.

По словам случайной свидетельницы, ещё до приезда экстренных служб во дворе дома были заметны следы крови.

«Тот, кто погиб, был избит гораздо сильнее. У второго мужчины серьёзных травм практически не было», — рассказала женщина.

Как рассказал отец погибшего Дмитрий, в тот вечер его сын вместе с другом отправился в гости к знакомому. Позже друг ушёл, а Вадим остался в доме. Последними свидетельствами его жизни стали видеозаписи, появившиеся в чате друзей. По словам отца, на одном из видео сын выглядел сильно пьяным и говорил, что не понимает, где находится и кто его куда везёт.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Среди местных жителей и знакомых погибшего обсуждаются предположения о возможной связи конфликта с наркотиками, однако официально эта информация не подтверждена.

Особое возмущение у родственников вызвало решение суда не арестовывать подозреваемого.

«Как могли освободить его из-под стражи? Говорят, что он заявил о самообороне. Но, согласно заключению экспертизы, у Вадима были два ножевых ранения в живот и одно в грудь», — говорит отец погибшего.

Во время расследования Государственная полиция просила применить к подозреваемому арест, однако суд ходатайство отклонил. Вместо этого мужчине назначены другие меры пресечения — передача под надзор полиции и запрет на выезд из страны.

В полиции подтвердили, что получили судебное обоснование решения, однако его содержание не разглашается. В Рижском районном суде также пояснили, что мотивировка решения имеет ограниченный доступ и не подлежит публичному раскрытию.

Расследование уголовного дела продолжается. По данным правоохранительных органов, ранее подозреваемый не попадал в поле зрения полиции.

Отсутствие публичных объяснений суда стало причиной многочисленных вопросов среди местных жителей и родственников погибшего, которые продолжают ждать ответов о причинах трагедии и ходе расследования.