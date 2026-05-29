В Вильнюсском районе пограничники задержали груз контрабандных сигарет стоимостью более 190 тыс. евро и восемь причастных к нему лиц, среди которых трое граждан Беларуси и литовский пограничник, сообщила в пятницу Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Они были задержаны в ходе операции, проведенной поздно вечером в четверг сотрудниками Управления иммунитета СОГГЛ при участии коллег из управления специального назначения Kovas и других подразделений СОГГЛ.

Согласно сообщению, на трассе Вильнюс-Утяена, у деревни Вайнишкес Вильнюсского района, пограничники остановили грузовой микроавтобус Mercedes Benz Sprinter. Автомобилем с литовскими номерами управлял 48-летний житель Шальчининкского района. В нем сотрудники СОГГЛ обнаружили 71 коробку (35,5 тыс. пачек) контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками. Стоимость этого груза нелегального курева, включая обязательные к уплате в Литве налоги, составляет почти 191 тыс. евро.

Одновременно пограничники остановили автомобиль Volkswagen Passat, который ехал примерно в трех километрах впереди микроавтобуса. Этим зарегистрированным в Литве автомобилем управлял 51-летний гражданин Беларуси, у которого есть вид на жительство в Литве. Вместе с ним ехали также законно находящиеся в Литве 25-летний и 28-летний граждане Беларуси.

Подозревая их в причастности к этому преступлению, пограничники вскоре в разных местах задержали 20-, 34- и 38-летнего жителей Швенчёнского района, а также находившегося на службе, как подозревается, недобросовестного коллегу - 29-летнего младшего специалиста Адутишкской пограничной заставы.

В ходе продолжения процессуальных действий при обысках у подозреваемых было найдено и изъято еще 21 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками, а также различные суммы денег и другие значимые для досудебного расследования предметы.

По данным досудебного расследования, нелегальные сигареты могли быть доставлены в Литву из Беларуси с помощью контрабандистских дронов. В связи с незаконным оборотом подакцизных товаров и злоупотреблением служебным положением СОГГЛ начала досудебное расследование.

Самое суровое наказание, предусмотренное законом за эти преступления, - шесть лет лишения свободы. После допросов задержанным назначены меры пресечения - от подписки о невыезде до ареста. Кроме того, сотрудник Адутишкской заставы отстранен от службы, в его отношении начата служебная проверка.