Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский дрон, попавший в многоэтажку в румынском городе Галац, был подбит украинской ПВО, в результате чего изменил траекторию. Заявление румынского президента приводит Digi24.

Как отметил Дан, российский дрон, который попал в жилой дом, изменил траекторию полета после того, как, судя по всему, был сбит над украинским городом Рени.

"Когда они (дроны. – Ред.) пролетали над территорией Украины, часть из них была сбита, а один из них, вероятно сбитый над городом Рени, изменил траекторию и направился к Галацу", – сказал Дан.

Президент отметил, что Румыния продолжит переговоры с союзниками по укреплению оборонных возможностей против дронов.

"На следующем заседании НАТО будет обсужден вопрос об оборудовании, которое необходимо Румынии. За эту ситуацию, несомненно, ответственна Россия. Это длительный процесс, который Румыния осуществляет для того, чтобы и в дальнейшем защищаться", – заявил Дан.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России и вызвали российского посла.

Как сообщал bb.lv, сегодня в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом, вызвав пожар. Два человека пострадали.