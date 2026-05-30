В центре внимания киноманов оказался новый фильм режиссера Бутса Райли «Я люблю бустеров», который уже называют одной из самых странных и обсуждаемых премьер 2026 года. Главные роли в картине исполнили Деми Мур и Кеке Палмер, а сам проект критики описывают как яркую смесь социальной сатиры, абсурда и провокационного юмора.

Сюжет рассказывает о группе профессиональных магазинных воров, которых называют «бустерами». Однако герои фильма занимаются кражами не только ради собственной выгоды. Каждый из них пытается решить личные проблемы, заработать на жизнь и одновременно поддержать свое сообщество. Но привычная криминальная история постепенно превращается в совершенно непредсказуемое и сюрреалистичное приключение.

Режиссером картины выступил Бутс Райли, известный по фильму «Простите за беспокойство». Его новая работа вновь сочетает острые социальные темы с необычным визуальным стилем и гротескными сюжетными поворотами.

Помимо Деми Мур и Кеке Палмер, в фильме снялись Наоми Аки, Тейлор Пейдж, Поппи Лю, Эйса Гонсалес, Лакит Стэнфилд, Уилл Поултер и Дон Чидл. Картина впервые была представлена на фестивале SXSW, после чего быстро привлекла внимание критиков и зрителей благодаря своей нестандартной подаче.

По мнению обозревателей, «Я люблю бустеров» вряд ли понравится любителям классического кино, однако поклонники смелых авторских экспериментов наверняка оценят сочетание черной комедии, социальной критики и безудержной фантазии, которыми славится творчество Бутса Райли.