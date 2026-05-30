Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Деми Мур и Кеке Палмер снялись в одном из самых необычных фильмов этого года 0 65

Культура &
Дата публикации: 30.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из фильма "Я люблю бустеров"

Кадр из фильма "Я люблю бустеров"

В центре внимания киноманов оказался новый фильм режиссера Бутса Райли «Я люблю бустеров», который уже называют одной из самых странных и обсуждаемых премьер 2026 года. Главные роли в картине исполнили Деми Мур и Кеке Палмер, а сам проект критики описывают как яркую смесь социальной сатиры, абсурда и провокационного юмора.

Сюжет рассказывает о группе профессиональных магазинных воров, которых называют «бустерами». Однако герои фильма занимаются кражами не только ради собственной выгоды. Каждый из них пытается решить личные проблемы, заработать на жизнь и одновременно поддержать свое сообщество. Но привычная криминальная история постепенно превращается в совершенно непредсказуемое и сюрреалистичное приключение.

Режиссером картины выступил Бутс Райли, известный по фильму «Простите за беспокойство». Его новая работа вновь сочетает острые социальные темы с необычным визуальным стилем и гротескными сюжетными поворотами.

Помимо Деми Мур и Кеке Палмер, в фильме снялись Наоми Аки, Тейлор Пейдж, Поппи Лю, Эйса Гонсалес, Лакит Стэнфилд, Уилл Поултер и Дон Чидл. Картина впервые была представлена на фестивале SXSW, после чего быстро привлекла внимание критиков и зрителей благодаря своей нестандартной подаче.

По мнению обозревателей, «Я люблю бустеров» вряд ли понравится любителям классического кино, однако поклонники смелых авторских экспериментов наверняка оценят сочетание черной комедии, социальной критики и безудержной фантазии, которыми славится творчество Бутса Райли.

×
Читайте нас также:
#кино #культура #Деми Мур
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Teatro Delusio
Изображение к статье: Люди в музее
Изображение к статье: Работа Майи Табаки
Изображение к статье: Актриса Грейси Кокрейн

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Багаж
ЧП и криминал
Изображение к статье: Бензин
Бизнес
Изображение к статье: Бананы и клубника.
Люблю!
Изображение к статье: Управление дроном
В мире
Изображение к статье: Владимир Путин
В мире
3
Изображение к статье: Береза
Наша Латвия
Изображение к статье: Багаж
ЧП и криминал
Изображение к статье: Бензин
Бизнес
Изображение к статье: Бананы и клубника.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео