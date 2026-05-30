Постоянная усталость, сонливость, ухудшение памяти, раздражительность и снижение концентрации не всегда связаны со стрессом или возрастом. Нередко причиной становятся скрытые дефициты витаминов и минералов, которые долгое время остаются незамеченными, но постепенно ухудшают самочувствие и качество жизни.

Когда организму чего-то не хватает

Скрытый дефицит — это состояние, при котором уровень витаминов или микроэлементов уже снижен, но еще не настолько, чтобы вызвать заболевание с яркими симптомами. Человек чувствует, что с организмом что-то происходит, однако явных признаков болезни нет.

По словам клинического нутрициолога Татьяны Борейко, в таких условиях организм начинает работать менее эффективно: снижается уровень энергии, ухудшается восстановление после нагрузок и уменьшается устойчивость к стрессу.

На какие симптомы обратить внимание

Специалисты выделяют несколько распространенных признаков возможных дефицитов:

постоянная усталость, апатия и отсутствие энергии могут быть связаны с нехваткой витамина D, магния или витаминов группы B;

кровоточивость десен нередко указывает на дефицит витамина С;

проблемы с кожей, выпадение волос и ухудшение состояния ногтей могут сопровождать нехватку цинка;

слабость, головокружение и бледность кожи часто встречаются при дефиците железа;

ухудшение памяти, снижение концентрации и подавленное настроение могут быть связаны с недостатком йода, витамина B12 или Омега-3.

Эксперт напоминает, что один и тот же симптом может иметь разные причины, поэтому ориентироваться только на самочувствие не стоит.

Почему дефициты возникают даже при нормальном питании

Даже относительно сбалансированный рацион не всегда гарантирует отсутствие дефицитов. Причиной могут стать хронический стресс, нерегулярное питание, строгие диеты, отказ от отдельных групп продуктов или нарушения работы желудочно-кишечного тракта, при которых полезные вещества хуже усваиваются.

Кроме того, современный ритм жизни увеличивает потребность организма в некоторых витаминах и минералах, особенно в магнии и витаминах группы B.

Какие анализы помогут разобраться

Для первичной оценки специалисты рекомендуют сдать:

общий анализ крови;

ферритин;

витамин D;

витамин B12;

ТТГ для оценки функции щитовидной железы.

Такой набор позволяет выявить наиболее распространенные причины хронической усталости и ухудшения самочувствия.

Специалисты предупреждают: скрытые дефициты редко проявляются яркими симптомами, поэтому их легко принять за обычную усталость или последствия стресса. Однако именно они могут стоять за снижением энергии, ухудшением памяти и постоянным чувством разбитости. Лучший способ разобраться в причинах плохого самочувствия — не заниматься самолечением, а сочетать внимательное отношение к своему организму с грамотной диагностикой и консультацией специалиста.