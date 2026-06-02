На фоне продолжающихся перебоев с поставками через Ормузский пролив страны Азии резко увеличивают закупки американской нефти. Однако даже рекордный рост экспорта из США пока не способен компенсировать выпавшие объемы ближневосточного сырья, что усиливает риски для мировой экономики и топливного рынка.

В мае Соединенные Штаты поставили в страны Азии более 63 миллионов баррелей нефти. Это стало рекордным месячным показателем. В среднем объем экспорта составил 2,05 миллиона баррелей в сутки, лишь немного уступив историческому максимуму июня 2023 года.

При этом поставки продолжают увеличиваться. По оценкам аналитической компании Kpler, в июне объем американской нефти, поступающей в Азию, достигнет 2,32 миллиона баррелей в сутки, а в июле может вырасти до 3,07 миллиона баррелей. Это более чем вдвое превышает средние показатели начала года.

Рост закупок связан с серьезными перебоями на ближневосточном направлении. После обострения конфликта вокруг Ирана поставки через Ормузский пролив резко сократились. До кризиса через этот стратегически важный маршрут проходило около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов.

Часть экспортеров, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, смогла перенаправить часть объемов через альтернативные порты. Тем не менее около 10 миллионов баррелей нефти в сутки по-прежнему остаются недоступными для мирового рынка.

Если зимой через Ормузский пролив в азиатские страны ежедневно поступало более 13,5 миллиона баррелей нефти, то в мае этот показатель сократился примерно до 1,2 миллиона баррелей в сутки. В результате мировой экспорт нефти опустился до минимальных уровней с середины 2020 года.

Несмотря на активные поставки из США, Южной Америки и Африки, компенсировать выпавшие объемы полностью пока не удается. В мае морской импорт нефти в Азию вырос до 19,47 миллиона баррелей в сутки, однако это все еще примерно на 22% ниже докризисных показателей.

Эксперты отмечают, что азиатские нефтеперерабатывающие заводы пока поддерживают работу за счет накопленных коммерческих и стратегических резервов. Однако запасы не бесконечны, и в случае затягивания кризиса предприятиям придется сокращать объемы переработки.

По мнению аналитиков, ситуация может привести к дальнейшему росту цен на нефть и нефтепродукты. Особенно уязвимыми остаются развивающиеся страны Азии, которые сильно зависят от импорта топлива. В числе наиболее чувствительных к дефициту называют Бангладеш, Пакистан и Филиппины.

Дополнительное давление формируется и внутри США. Некоторые американские политики уже выступают за ограничение экспорта нефти, считая, что это поможет снизить цены на бензин на внутреннем рынке.

Мировой нефтяной рынок остается в крайне напряженном состоянии. Даже рекордные поставки из США не способны полностью заменить объемы, которые ранее проходили через Ормузский пролив. Если ситуация не стабилизируется в ближайшее время, дефицит сырья и рост цен могут стать одной из главных экономических проблем второй половины года.