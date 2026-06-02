Федеральный суд США постановил, что применение смертной казни с использованием газообразного азота не противоречит конституционному запрету на жестокие наказания. Решение было вынесено по итогам рассмотрения иска заключенного из Алабамы Джеффри Ли, утверждавшего, что такой способ казни причиняет чрезмерные страдания, сообщает CBS News.

Запрет на «жестокие и необычные наказания» содержится в Восьмой поправке к Конституции США, которая была принята в 1791 вместе с остальными разделами Билля о правах. Она также запрещает «чрезмерные залоги» и «чрезмерные штрафы».

58-летний Ли был признан виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах за преступление, совершенное 12 декабря 1998 года недалеко от города Оррвилл в штате Алабама. По версии стороны обвинения, Ли ворвался в местный ломбард с обрезом и смертельно ранил владельца магазина Джимми Эллиса и сотрудницу Элейн Томпсон.

В ходе судебного процесса 7 из 12 присяжных проголосовали за назначение Ли наказания в виде пожизненного заключения. Однако судья воспользовался действовавшей тогда практикой обхода решения (judicial override) и приговорил заключенного к смертной казни. В 2017 году Алабама отказалась от этой практики, и теперь судьи больше не могут назначать высшую меру наказания вопреки решению присяжных заседателей.

Ли должен быть казнен с помощью азота 11 июня в тюрьме на юге Алабамы. Этот метод начали применять в США в 2024 году. Он разрешен в пяти штатах, однако на практике использовался только в двух — семь раз в Алабаме и один раз в Луизиане.

Сама процедура сводится к тому, что на лицо осужденного надевают респираторную маску, через которую подается чистый азот. В результате человек погибает от гипоксии — нехватки кислорода.

Во время разбирательства стороны спорили о том, насколько болезненной является такая смерть и как долго осужденные остаются в сознании. Также обсуждалось, свидетельствуют ли судороги во время казни о страданиях или являются непроизвольной реакцией организма. CBS News отмечает, что последняя казнь азотом в Алабаме длилась более 30 минут.

Окружной судья Эмили К. Маркс согласилась, что казнь с использованием азота «вызывает приступ удушья — наиболее тяжелую форму дыхательной недостаточности — продолжительностью от одной до трех минут». Однако, по ее словам, это не является основанием для признания метода неконституционным

«Хотя Ли удалось доказать, что смерть от азотной гипоксии сопровождается страданиями, он не смог убедить суд в том, что данный протокол относится к жестоким и необычным наказаниям, нарушающим Восьмую поправку», — написала в решении Маркс.

Генеральный прокурор Алабамы Стив Маршалл приветствовал постановление суда. По его словам, федеральный суд впервые полноценно рассмотрел вопрос конституционности азотной гипоксии и пришел к выводу, что этот метод не нарушает законодательство США.

«После первого полноценного судебного процесса по вопросу азотной гипоксии федеральный окружной суд признал этот метод конституционным. Были рассмотрены все доказательства и сделаны выводы, что азотная гипоксия не является жестоким и необычным наказанием. Вопрос смертной казни должен решаться народом и его представителями, а не судами», — заявил Маршалл.

Решение суда позволит Алабаме и другим штатам продолжить использование этого метода. Адвокаты Ли намерены обжаловать решение.

«С учетом того, что нам известно о каждом из существующих способов казни в Алабаме и в США, я не могу представить, чтобы кто-то добровольно и сознательно выбрал удушье», — заявил Абрахам Боновиц, исполнительный директор организации Death Penalty Action, выступающей против смертной казни.

В прошлом месяце Министерство юстиции США отменило мораторий на федеральные казни и одобрило расстрел в качестве метода приведения приговора в исполнение. Ведомство также упростило внутренние процедуры для ускорения рассмотрения дел, связанных со смертной казнью.