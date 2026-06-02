Более тысячи американских военнослужащих и их техника начинают покидать Литву в связи с завершением очередной ротации. При этом сроки прибытия нового контингента пока остаются неопределёнными на фоне пересмотра военного присутствия США в Европе.

Из Литвы начинается вывод очередной ротации американских войск численностью более тысячи военнослужащих, пишет ЛЕТА со ссылкой на BNS.

Обычно подобные процессы проходят практически незаметно: новые подразделения прибывают ещё до полного завершения предыдущей ротации. Однако на этот раз ситуация складывается иначе.

По данным источников BNS в оборонных структурах Литвы, сроки прибытия следующей группы американских военных и её численность пока неизвестны. В результате в стране может возникнуть более длительный, чем обычно, перерыв между ротациями.

Такая неопределённость связана с проводимым Вашингтоном пересмотром размещения американских сил в Европе.

Главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис подтвердил, что Вильнюс получил заверения от США о сохранении американского военного присутствия в стране. По его словам, вопрос не в том, останутся ли американские военные в Литве, а в конкретных сроках и масштабе следующей ротации.

«Мы получили очень чёткое заверение от американцев, что военные были и останутся», — заявил Матулёнис.

Для Литвы присутствие американских войск считается одним из ключевых элементов безопасности на восточном фланге НАТО. Поэтому любые изменения в графике ротаций традиционно привлекают повышенное внимание как политиков, так и общества.

Американские подразделения регулярно находятся в Литве с 2019 года. После начала полномасштабной войны России против Украины формат присутствия был усилен: вместо отдельных временных миссий была введена фактически непрерывная ротация подразделений. Обычно в Литве размещались усиленные батальоны численностью более тысячи военнослужащих, оснащённые бронетехникой и другим вооружением.

Обсуждение будущего американского военного присутствия в Европе продолжается уже несколько месяцев. В мае США объявили о приостановке переброски около 4 тысяч военнослужащих в Польшу, однако позднее президент Дональд Трамп сообщил о планах разместить там около 5 тысяч американских военных.

На этом фоне в Литве подчёркивают, что пока не видят причин для беспокойства и рассчитывают на сохранение тесного военного сотрудничества с Вашингтоном.

Окончательные параметры следующей ротации, вероятно, станут известны после завершения американского пересмотра военного присутствия в Европе.