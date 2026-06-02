Европейский союз согласовал один из самых жестких пакетов миграционных мер за последние десятилетия. Новый закон предусматривает создание центров для депортации мигрантов за пределами ЕС, расширение полномочий властей по поиску нелегалов и ужесточение правил возвращения иностранцев, не имеющих права на пребывание в странах союза.

Европейские чиновники называют так называемое «Положение о возвращении» важным инструментом борьбы с нелегальной миграцией. По официальным данным, сегодня страны Евросоюза покидают лишь около 29% мигрантов, получивших предписание о выезде.

Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер заявил, что новые правила должны усилить контроль над миграционными потоками и сделать систему более эффективной.

Одним из ключевых нововведений станет возможность создания специальных центров возвращения за пределами Европейского союза. Для этого государства ЕС смогут заключать соответствующие соглашения с третьими странами.

В отличие от действующих норм, мигрантов смогут направлять не только в страну происхождения или государство, с которым они имеют подтвержденную связь. Исключение предусмотрено лишь для несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Семьи с детьми могут подпадать под действие новых правил.

Ряд стран уже рассматривает возможность сотрудничества с потенциальными государствами-партнерами. Германия, Нидерланды, Австрия, Дания и Греция ранее выступили за реализацию подобных механизмов, а Италия уже использует схожую модель взаимодействия с Албанией.

Закон также расширяет полномочия национальных органов власти. В частности, предусматривается возможность проведения проверок и обысков в местах проживания нелегальных мигрантов. Именно эта норма вызвала особенно резкую критику со стороны правозащитных организаций.

Кроме того, документ предусматривает увеличение максимального срока содержания под стражей мигрантов, ожидающих депортации, с шести месяцев до двух лет. В отдельных случаях этот срок может быть продлен.

Серьезно ужесточаются и запреты на повторный въезд. Если ранее стандартный запрет составлял пять лет, то теперь он может достигать десяти лет, а в некоторых случаях — быть бессрочным.

Еще одно важное изменение касается процедуры обжалования. Согласно новым правилам, подача жалобы больше не будет автоматически приостанавливать исполнение решения о депортации. Решение о временной отсрочке смогут принимать суды в индивидуальном порядке.

Новый закон вызвал неоднозначную реакцию. Представители правозащитных организаций и часть депутатов Европарламента считают, что документ может привести к нарушению прав мигрантов и усилению практики длительного содержания людей под стражей.

Сторонники реформы, напротив, убеждены, что без ужесточения миграционной политики Евросоюз не сможет эффективно контролировать внешние границы и бороться с нелегальной миграцией.

Если закон будет окончательно утвержден странами ЕС и Европарламентом, Европа получит принципиально новую систему депортации и контроля над нелегальной миграцией. Для одних это шаг к усилению безопасности и управляемости миграционных процессов, для других — повод для серьезных опасений относительно соблюдения прав человека и гуманитарных стандартов.