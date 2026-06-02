ЕС ужесточает миграционную политику: депортационные центры могут появиться за пределами союза

Дата публикации: 02.06.2026
Европейский союз согласовал один из самых жестких пакетов миграционных мер за последние десятилетия. Новый закон предусматривает создание центров для депортации мигрантов за пределами ЕС, расширение полномочий властей по поиску нелегалов и ужесточение правил возвращения иностранцев, не имеющих права на пребывание в странах союза.

Евросоюз и Европарламент достигли соглашения по новому миграционному законодательству, направленному на ускорение процедуры возвращения мигрантов, которые не имеют законных оснований оставаться на территории ЕС.

Европейские чиновники называют так называемое «Положение о возвращении» важным инструментом борьбы с нелегальной миграцией. По официальным данным, сегодня страны Евросоюза покидают лишь около 29% мигрантов, получивших предписание о выезде.

Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер заявил, что новые правила должны усилить контроль над миграционными потоками и сделать систему более эффективной.

Одним из ключевых нововведений станет возможность создания специальных центров возвращения за пределами Европейского союза. Для этого государства ЕС смогут заключать соответствующие соглашения с третьими странами.

В отличие от действующих норм, мигрантов смогут направлять не только в страну происхождения или государство, с которым они имеют подтвержденную связь. Исключение предусмотрено лишь для несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Семьи с детьми могут подпадать под действие новых правил.

Ряд стран уже рассматривает возможность сотрудничества с потенциальными государствами-партнерами. Германия, Нидерланды, Австрия, Дания и Греция ранее выступили за реализацию подобных механизмов, а Италия уже использует схожую модель взаимодействия с Албанией.

Закон также расширяет полномочия национальных органов власти. В частности, предусматривается возможность проведения проверок и обысков в местах проживания нелегальных мигрантов. Именно эта норма вызвала особенно резкую критику со стороны правозащитных организаций.

Кроме того, документ предусматривает увеличение максимального срока содержания под стражей мигрантов, ожидающих депортации, с шести месяцев до двух лет. В отдельных случаях этот срок может быть продлен.

Серьезно ужесточаются и запреты на повторный въезд. Если ранее стандартный запрет составлял пять лет, то теперь он может достигать десяти лет, а в некоторых случаях — быть бессрочным.

Еще одно важное изменение касается процедуры обжалования. Согласно новым правилам, подача жалобы больше не будет автоматически приостанавливать исполнение решения о депортации. Решение о временной отсрочке смогут принимать суды в индивидуальном порядке.

Новый закон вызвал неоднозначную реакцию. Представители правозащитных организаций и часть депутатов Европарламента считают, что документ может привести к нарушению прав мигрантов и усилению практики длительного содержания людей под стражей.

Сторонники реформы, напротив, убеждены, что без ужесточения миграционной политики Евросоюз не сможет эффективно контролировать внешние границы и бороться с нелегальной миграцией.

Если закон будет окончательно утвержден странами ЕС и Европарламентом, Европа получит принципиально новую систему депортации и контроля над нелегальной миграцией. Для одних это шаг к усилению безопасности и управляемости миграционных процессов, для других — повод для серьезных опасений относительно соблюдения прав человека и гуманитарных стандартов.

Автор - Светлана Тихомирова
