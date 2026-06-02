Каждый человек имеет право исповедовать свою религию, однако это не означает, что государственная система должна меняться под влиянием религиозных требований. Такое мнение высказала омбудсмен Карина Палкова, комментируя гипотетическую ситуацию с возможным строительством мечетей в Латвии.

Вопрос о том, как государству следует реагировать на возможные требования религиозных общин о строительстве культовых сооружений, стал темой обсуждения в программе TV24 «Nedēļa. Post scriptum», пишет nra.lv.

Поводом для разговора стала гипотетическая ситуация, при которой в Латвии значительно увеличилось бы число мусульман, а представители общины начали бы добиваться строительства мечетей, рассматривая это как вопрос свободы вероисповедания и прав человека.

По словам омбудсмена Карины Палковой, подобные вопросы должны решаться в рамках действующего законодательства и установленного порядка. Она отметила, что в государстве существуют механизмы, которые определяют, где и на каких условиях могут строиться те или иные объекты, поэтому любые решения должны приниматься в соответствии с этими правилами.

Палкова подчеркнула, что важно различать право человека на религиозные убеждения и функционирование государства.

«Каждый человек имеет право исповедовать свою религию и придерживаться своих убеждений в собственной семье и дома», — отметила она.

При этом омбудсмен считает, что наличие различных религиозных групп не должно автоматически приводить к изменениям в государственных принципах и системе управления.

«Но ни в коем случае не следует менять систему государственного уровня», — заявила Палкова.

Она также признала, что не берётся прогнозировать развитие событий в случае, если подобный вопрос когда-либо окажется в политической повестке дня.

По её словам, интересно было бы наблюдать, как в такой ситуации отреагируют политики и общество.

В то же время Палкова подчеркнула, что до появления реальных проблем государству следует сохранять действующий подход: уважать права людей и обеспечивать свободу вероисповедания, пока это не затрагивает вопросы общественной безопасности.

«До тех пор — уважаем, позволяем, пока наша безопасность не находится под угрозой, и не подстраиваемся», — подчеркнула омбудсмен.

Дискуссия о границах свободы вероисповедания и роли государства регулярно возникает во многих европейских странах по мере роста религиозного и культурного разнообразия общества.