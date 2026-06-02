В последние дни сотни пользователей соцсетей от Вецмилгрависа до Болдераи массово выкладывают фото машин с абсолютно непонятными титрами MLGA и задаются вопросом, что это значит? Версий - миллион и маленькая тележка!

Рассказываем о самых популярных предположениях.

Красной краской разукрашены преимущественно черные машины и теоретически, если бы на них было начертано MGLA, то можно было додумать, что это такой протест против того, что происходит в мире, в Европе, в Латвии... И то, что, действительно, нас всех ждет MGLA, если политики не возьмутся за голову.

Писали MGLA, а получилась MLGA? Но не на десятках же машин одновременно...

О политике - в этом году выборы, которые сопровождаются богатой рекламной программой, но ни об одном кандидате в депутаты MLGA пока не сообщалось. Да, и сложно предположить, что такая фамилия существует.

MLGA - это аббревиатура! Но как расшифровывается, тут у пользователей в сети взрывался мозг...

Было утверждение от пользователя Sergej M., который рассказал, что смог пару минут пообщаться В центре Риги с участниками этого флешмоба (на фото). Ничего особо Sergej M.не понял, но по его словам, ребята спортивные и нормальные, хотят продвигать в обществе традиционные ценности, повышение общественной активности, все тот же спорт, а MLGA - это их общий знак.

Новые тимуровцы что-ли? В любом случае, редакция bb.lv будет следить за ситуацией дальше...