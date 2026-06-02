Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что за MLGA чудит на улицах в Риге? 0 57

Наша Латвия
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV

В последние дни сотни пользователей соцсетей от Вецмилгрависа до Болдераи массово выкладывают фото машин с абсолютно непонятными титрами MLGA и задаются вопросом, что это значит? Версий - миллион и маленькая тележка!

Рассказываем о самых популярных предположениях.

Красной краской разукрашены преимущественно черные машины и теоретически, если бы на них было начертано MGLA, то можно было додумать, что это такой протест против того, что происходит в мире, в Европе, в Латвии... И то, что, действительно, нас всех ждет MGLA, если политики не возьмутся за голову.

Писали MGLA, а получилась MLGA? Но не на десятках же машин одновременно...

О политике - в этом году выборы, которые сопровождаются богатой рекламной программой, но ни об одном кандидате в депутаты MLGA пока не сообщалось. Да, и сложно предположить, что такая фамилия существует.

MLGA - это аббревиатура! Но как расшифровывается, тут у пользователей в сети взрывался мозг...

Было утверждение от пользователя Sergej M., который рассказал, что смог пару минут пообщаться В центре Риги с участниками этого флешмоба (на фото). Ничего особо Sergej M.не понял, но по его словам, ребята спортивные и нормальные, хотят продвигать в обществе традиционные ценности, повышение общественной активности, все тот же спорт, а MLGA - это их общий знак.

Новые тимуровцы что-ли? В любом случае, редакция bb.lv будет следить за ситуацией дальше...

×
Читайте нас также:
#выборы #Латвия #соцсети #новости #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Айнарс Шлесерс Иконка видео Эксклюзив!
Изображение к статье: Медведь на фоне карты Латвии
Изображение к статье: Гнездо аиста
Изображение к статье: Тревожное сообщение на телефоне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мечеть
Наша Латвия
Изображение к статье: Снижение населения Латвии
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Таллиннское шоссе
Наша Латвия
Изображение к статье: Картофельный кризис: урожай рекордный, а покупателей нет
В мире
Изображение к статье: Место казни изменить нельзя. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Министр внутренних дел Янис Домбрава
Политика
Изображение к статье: Мечеть
Наша Латвия
Изображение к статье: Снижение населения Латвии
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Таллиннское шоссе
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео