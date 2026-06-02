«Заседания Кабмина засоряются совершенно нелепыми вопросами...» Кулбергс хочет все поменять

Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание правительства Кулбергса. Фото - Valsts kanceleja

Заседание правительства Кулбергса

Кулбергс уже в этом месяце проведет выездное заседание правительства.

В эти часы проходит первое рабочее заседание нового правительства. В качестве дополнительного вопроса, в режиме секретности, премьер и министры рассмотрели доклад министерства умной администрации и регионального развития "О совершенствовании выборной платформы". Речь в закрытом пока от публики документе, судя по всему, шла о том, как подготовить актуальный электронный регистр избирателей и систему введения уже подсчитанных вручную голосов. Доклад принят к сведению.

При этом новое правительство решило отложить рассмотрение двух документов от министерства экономики - о возможных действиях в случае негативных последствий для народного хозяйства Латвии от конфликта на Ближнем Востоке и о мониторинга цен на бирже торговли горючим.

Перед заседанием правительства премьер Андрис Кулбергс поделился в социальных сетях своим взглядом на график работы правительства, выразив желание поменять прежнюю систему.

"Сегодня первое заседание Кабмина для нового правительства. Математика очень проста. У нас осталось 88 рабочих дней для работы. Это означает 17 регулярных заседаний Кабмина + 4 по бюрократии, заседания комитетов МКК и др.

Стандартные заседания Кабмина засоряются совершенно малозначимыми, нелепыми вопросами, не соответствующими уровню Кабмина. Изменить все за 4 месяца сложно, потому что все это написано в законах, но мы будем над этим работать.

Поэтому я определил, что в неделю будет минимум 2 заседания, а то и 3, чтобы мы смогли выполнить работы, обозначенные в нашей декларации.

18 июня возможно станет тем днем, когда мы рассмотрим обозначенные каждым министром по три приоритета (всего 42).

27 июня выездное заседание в Латгалию

Все должны работать дисциплинированно, эффективно и фокусироваться на выполняемых работах", - записал глава правительства.

Автор - Абик Элкин
