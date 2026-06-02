Это слишком дорого! Почему Rail Baltica в Латвии стоит более 16 млн евро за километр

Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Строительство вокзала Rail Baltica в Риге
ФОТО: LETA

Стоимость строительства основной трассы Rail Baltica в Латвии оказалась существенно выше, чем в Литве и Эстонии. В компании RB Rail считают, что государству придётся либо пересматривать проект, либо добиваться снижения цен от подрядчика.

В руководстве совместного предприятия Rail Baltica открыто заявили, что заключённый Латвией контракт на строительство основной трассы железной дороги обходится слишком дорого. По словам председателя совета RB Rail Матиса Паэгле, проведённое сравнение показало заметный разрыв между стоимостью строительства в странах Балтии.

На участке от Мисы до границы Литвы стоимость одного километра трассы в Латвии оценивается примерно в 16,3 миллиона евро. Это более чем в два раза превышает сопоставимый показатель в Эстонии и примерно на две трети выше, чем в Литве.

По оценке Паэгле, одна из причин заключается в необычно высоких ценах на основные строительные материалы — щебень, грунт и другие компоненты, заложенные в контракт. Фактически речь идёт не о всей железной дороге с рельсами и станциями, а только о строительстве самой насыпи и базовой инфраструктуры.

Что важно понимать: при нынешнем финансировании Латвия может построить лишь около 53 километров насыпи. Стоимость одного километра без рельсов, сигнализации и станций уже достигает примерно 11,5 миллиона евро.

В RB Rail видят два возможных пути решения проблемы.

Первый вариант — перепроектирование южного участка трассы. Такой процесс занял бы около полутора лет и обошёлся примерно в 8 миллионов евро, однако потенциальная экономия могла бы составить от 100 до 200 миллионов евро. Впрочем, гарантий здесь нет. За несколько лет строительные расходы могут вырасти настолько, что часть потенциальной экономии будет потеряна из-за инфляции.

Второй вариант — попытаться договориться с подрядчиком о пересмотре цен. По мнению Паэгле, необходимо выяснить, почему стоимость материалов в Латвии настолько отличается от соседних стран, и добиться более выгодных условий.

Пока государство делает ставку именно на переговоры.

Министерство сообщения сообщает, что с прошлого года ведёт работу по снижению расходов и адаптации проекта к реальным финансовым возможностям. После корректировки проекта расчётная стоимость участка Миса — граница Литвы сократилась с 686 до 465 миллионов евро.

Однако даже после этого стоимость остаётся одной из самых высоких в регионе.

История с подорожанием Rail Baltica уже давно вышла за рамки отдельных контрактов. Если в 2017 году весь проект оценивался примерно в 5,8 миллиарда евро, то сейчас общая стоимость может достичь почти 24 миллиардов евро.

На Латвию из этой суммы приходится около 5,5 миллиарда евро, а с учётом индексации расходы могут приблизиться к 6 миллиардам.

Несмотря на рост затрат, проект остаётся одним из крупнейших инфраструктурных проектов в истории Балтии. Новая железнодорожная линия европейской колеи должна соединить Таллин, Ригу, Каунас и границу Польши, обеспечив более быстрое сообщение между странами Балтии и остальной Европой.

В ближайшие месяцы одним из ключевых вопросов станет не столько строительство Rail Baltica, сколько поиск способа удержать стоимость проекта в пределах доступного финансирования.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
