Смена правительства всегда отражается и на парламенте, ведь политики, потерявшие министерские посты, тут же «вспоминают», что они вообще-то были избраны в Сейм и надо бы туда вернуться. А значит депутатские полномочия теряют обладатели так называемых «мягких» депутатских мандатов — то есть тех, кто замещал в Сейме депутатов, перешедших на работу в правительство.

Иногда они возвращаются

Итак, как известно, в новое правительство Кулбергса не попали 6 политиков: это экс-премьер Эвика Силиня, бывший министр финансов Арвилс Ашераденс, экс-глава минюста Инесе Либиня-Эгнере, экс-глава минобраза Даце Мелбарде, бывший министр умной администрации и регионального развития Раймондс Чударс, бывший министр климата и энергетики Каспарс Мелнис, а также бывший министр сообщений Атис Швинка и экс-глава минкульта Агнесе Лаце.

Из них в парламент не были избраны только Мелбарде и Лаце, которые соответственно получат компенсацию в размере трех месячных окладов. Остальные планируют вернуться в Сейм, включая Эвику Силиню, которая, впрочем, пока еще не подала заявление о восстановлении мандата — она хочет немного отдохнуть и вернуться в парламент не в этот четверг, а в следующий. Отметим, что мандаты можно восстановить только решением парламента, то есть на пленарном заседании в четверг.

Послали в правительство

В свою очередь, из-за ухода в правительство Кулбергса свои мандаты намерены сложить Янис Домбрава, Эдвардс Смилтенс, Эдгарс Таварс, Андрис Кулбергс, Марис Кучинскис, Наурис Пунтулис, Янис Витенбергс и Илзе Индриксоне.

Это значит, что им на смену должны прийти 8 следующих за ними по списку кандидатов в депутаты. Понятное дело, что не все рвутся на 4 месяца в Сейм, особенно те, у кого есть хорошая работа или, например, кто при должности в самоуправлениях. По этой причине от мягкого мандата в Сейме отказался глава комитета Рижской думы Гиртс Лапиньш и наверняка откажется следующий по списку — Эдвардс Ратниекс, который вряд ли ради 4-месячного пребывания в Сейме оставит пост вице-мэра Риги.

Перестановки в комиссиях

Так или иначе, но после кадровых перемен начнутся и кадровые перестановки в ключевых комиссиях Сейма. Первым свой пост потеряет глава комиссии Сейма по народному хозяйству Каспарс Бришкенс, поскольку его фракция «Прогрессивные» оказалась в оппозиции.

Комиссию возглавит экс-министр климата и энергитики Каспарс Мелнис из Союза зеленых и крестьян. Едва ли правящие начнут перетасовку в президиуме парламента — слишком мало работать осталось Сейму этого созыва. Просто вместо перешедшего в правительство Эдвардса Смилтенса место секретаря президиума Сейма займет его однопартиец Линда Матисоне.

Отметим, что если депутаты Сейма не баллотировались или баллотировались, но не избраны в парламент нового созыва, то им тоже — в ноябре, - будет выплачена компенсация в размере трех месячных окладов. Даже если депутаты проработали по мягкому мандату несколько месяцев…