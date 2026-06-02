Компанию УкрАрмоТех подозревают в поставке некачественной техники, завышении стоимости комплектующих и выведении средств за границу, пишет украинский сайт korrespondent.net.

Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного производства арестовал банковские счета компании УкрАрмоТех, которая поставляла в ВСУ бронемашины и комплектующие. Об этом говорится в материалах, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.

По информации издания Mind, арестованы активы компании на 2,1 млрд гривен (40 725 888 евро) из-за подозрений в поставке некачественных систем РЭБ для военной техники и возможном выведении средств через зарубежные схемы. В настоящее время следствие проверяет контракты на поставку бронеавтомобилей GYURZA/TISA с установленными системами РЭБ MOROK-5, произведенными компанией Tactical Technology. Во время испытаний эти системы якобы оказались неэффективными против FPV-дронов и непригодными для боевых условий. Несмотря на это, технику продолжали передавать военным подразделениям.

Также следствие проверяет информацию о возможном завышении стоимости импортных шасси для бронемашин. СМИ указывают, что автомобильные платформы из ОАЭ, США и Китая закупали через чешские компании-посредники, а цены могли быть завышены на 15-230%.

Отдельно проверяется подозрение о возможном выведении средств за границу. В частности, по информации Mind, речь идет о снятии более $14 млн через счета в Чехии и использовании части средств на личные покупки, включая детали для Ferrari.

В настоящее время подозрения официально не выдвинуты и остаются версией следствия.

Бронемашины с указанными системами РЭБ изготавливали по заказу Агентства оборонных закупок, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции.

Уголовное производство открыто по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч.1 ст.114-1) и завладении чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч.5 ст.191).

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли организованную группу, которую подозревают в присвоении более 5,6 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку станций радиоэлектронной борьбы для ВСУ.