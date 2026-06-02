Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Киеве суд арестовал имущество поставщика бронетехники для ВСУ на 40 миллионов евро 0 338

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бронемашина Gyurza-02.

Отдельно проверяется подозрение о возможном выведении средств за границу.

Компанию УкрАрмоТех подозревают в поставке некачественной техники, завышении стоимости комплектующих и выведении средств за границу, пишет украинский сайт korrespondent.net.

Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного производства арестовал банковские счета компании УкрАрмоТех, которая поставляла в ВСУ бронемашины и комплектующие. Об этом говорится в материалах, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.

По информации издания Mind, арестованы активы компании на 2,1 млрд гривен (40 725 888 евро) из-за подозрений в поставке некачественных систем РЭБ для военной техники и возможном выведении средств через зарубежные схемы. В настоящее время следствие проверяет контракты на поставку бронеавтомобилей GYURZA/TISA с установленными системами РЭБ MOROK-5, произведенными компанией Tactical Technology. Во время испытаний эти системы якобы оказались неэффективными против FPV-дронов и непригодными для боевых условий. Несмотря на это, технику продолжали передавать военным подразделениям.

Также следствие проверяет информацию о возможном завышении стоимости импортных шасси для бронемашин. СМИ указывают, что автомобильные платформы из ОАЭ, США и Китая закупали через чешские компании-посредники, а цены могли быть завышены на 15-230%.

Отдельно проверяется подозрение о возможном выведении средств за границу. В частности, по информации Mind, речь идет о снятии более $14 млн через счета в Чехии и использовании части средств на личные покупки, включая детали для Ferrari.

В настоящее время подозрения официально не выдвинуты и остаются версией следствия.

Бронемашины с указанными системами РЭБ изготавливали по заказу Агентства оборонных закупок, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции.

Уголовное производство открыто по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч.1 ст.114-1) и завладении чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч.5 ст.191).

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли организованную группу, которую подозревают в присвоении более 5,6 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку станций радиоэлектронной борьбы для ВСУ.

×
Читайте нас также:
#вооружение #контрабанда #коррупция #следствие #ВСУ #арест
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Литва.
Изображение к статье: Медведь в Екабпилсе.
Изображение к статье: Гора Денали
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Валентина Владимировна стала символом советских женщин. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Солнцезащитный крем.
Люблю!
Изображение к статье: Нелегальные мигранты, задержанные в лесах Латвии
ЧП и криминал
Изображение к статье: Пальмовый дом Ботанического сада Латвийского университета
Культура &
Изображение к статье: Самолет airBaltic и евро
Политика
4
Изображение к статье: Гнездо аиста
Наша Латвия
Изображение к статье: Валентина Владимировна стала символом советских женщин. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Солнцезащитный крем.
Люблю!
Изображение к статье: Нелегальные мигранты, задержанные в лесах Латвии
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео