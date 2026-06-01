Во время Праздника курорта в Юрмале произошёл серьёзный конфликт между несколькими мужчинами. После драки один человек был задержан, а полиция начала уголовный процесс по статье о причинении тяжких телесных повреждений.

Праздничные мероприятия по случаю открытия летнего сезона в Юрмале были омрачены инцидентом с применением насилия.

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена драка между несколькими мужчинами на одной из улиц города. Судя по кадрам, окружающие пытались разнять участников конфликта и предотвратить дальнейшее развитие событий.

Однако одному из мужчин были нанесены удары по голове, после чего он упал на землю. На видео видно, что пострадавший получил травмы лица и потерял сознание.

После публикации записи Государственная полиция сообщила, что подозреваемый в совершении нападения был задержан ещё в субботу.

По факту произошедшего начат уголовный процесс. Следствие ведётся по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

На данный момент полиция не раскрывает дополнительные подробности о причинах конфликта, личности участников или состоянии пострадавшего.

Что важно знать: возбуждение уголовного процесса по статье о тяжких телесных повреждениях обычно свидетельствует о том, что правоохранительные органы рассматривают инцидент как серьёзное преступление, а не обычное нарушение общественного порядка.

Инцидент произошёл в дни проведения Праздника курорта — одного из крупнейших ежегодных мероприятий в Юрмале, которое традиционно символизирует начало летнего сезона. В течение выходных в городе проходили концерты, развлекательные программы и выступления музыкантов, собравшие большое количество жителей и гостей курорта.

Расследование обстоятельств драки продолжается.