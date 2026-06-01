Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Драка на Празднике курорта в Юрмале попала на видео: пострадавший потерял сознание 0 486

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV

Во время Праздника курорта в Юрмале произошёл серьёзный конфликт между несколькими мужчинами. После драки один человек был задержан, а полиция начала уголовный процесс по статье о причинении тяжких телесных повреждений.

Праздничные мероприятия по случаю открытия летнего сезона в Юрмале были омрачены инцидентом с применением насилия.

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена драка между несколькими мужчинами на одной из улиц города. Судя по кадрам, окружающие пытались разнять участников конфликта и предотвратить дальнейшее развитие событий.

Однако одному из мужчин были нанесены удары по голове, после чего он упал на землю. На видео видно, что пострадавший получил травмы лица и потерял сознание.

После публикации записи Государственная полиция сообщила, что подозреваемый в совершении нападения был задержан ещё в субботу.

По факту произошедшего начат уголовный процесс. Следствие ведётся по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

На данный момент полиция не раскрывает дополнительные подробности о причинах конфликта, личности участников или состоянии пострадавшего.

Что важно знать: возбуждение уголовного процесса по статье о тяжких телесных повреждениях обычно свидетельствует о том, что правоохранительные органы рассматривают инцидент как серьёзное преступление, а не обычное нарушение общественного порядка.

Инцидент произошёл в дни проведения Праздника курорта — одного из крупнейших ежегодных мероприятий в Юрмале, которое традиционно символизирует начало летнего сезона. В течение выходных в городе проходили концерты, развлекательные программы и выступления музыкантов, собравшие большое количество жителей и гостей курорта.

Расследование обстоятельств драки продолжается.

×
Читайте нас также:
#полиция #Юрмала #драка #социальные сети #уголовный процесс #насилие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Клинт Иствуд
Изображение к статье: Собака-мутант
Изображение к статье: Киберпреступники

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему кошка следует за владельцем: объяснения экспертов
В мире животных
Изображение к статье: В этой установке трудно не опознать знаменитый американский комплекс.
В мире
Изображение к статье: Буллинг
Политика
Изображение к статье: Илон Маск хочет покрыть орбиту миллионом спутников: в чем главная проблема
Техно
Изображение к статье: Как обжарить баклажан с минимальным количеством масла: секреты приготовления
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему стоит окучивать томаты: секрет, который не знают огородники
Дом и сад
Изображение к статье: Почему кошка следует за владельцем: объяснения экспертов
В мире животных
Изображение к статье: В этой установке трудно не опознать знаменитый американский комплекс.
В мире
Изображение к статье: Буллинг
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео