По не выясненным причинам на площадке для сортированных отходов загорелся мусор 0 16

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.05.2026
LETA
Изображение к статье: полигон ООО "Vidusdaugavas SPAAO"

По не выясненным до сих пор причинам на площадке для сортированных отходов ООО "Vidusdaugavas SPAAO" загорелся мусор, сообщил член правления компании Алексей Янковский.

Он пояснил, что горят отсортированные материалы, которые находятся в отдельном месте на асфальтированной площадке. Территория огорожена. На месте происшествия работает и Государственная полиция.

Представитель Госполиции Лига Дзилюма сообщила, что Госполиция начала уголовный процесс, но более подробной информации на данный момент нет.

Как сообщалось, в субботу, 30 мая, в 20:45 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов в Межарскую волость Екабпилсского края, где на площади 430 квадратных метров горел мусор. В воскресенье незадолго до 5:00 пожар был локализован, но работы на месте происшествия еще продолжаются.

В 2025 году оборот "Vidusdaugavas SPAAO" составил 3,467 млн евро, а убытки - 15 740 евро, свидетельствует информация "Firmas.lv".

Предприятие зарегистрировано в 2005 году, его основной капитал составляет 41 910 евро. 42,33% капитала "Vidusdaugavas SPAAO" принадлежит самоуправлению Екабпилсского края, 30,67% - самоуправлению Айзкраукльского края, а 27% - самоуправлению Мадонского края.

#пожар #мусор #госполиция #уголовный процесс
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
