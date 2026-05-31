По не выясненным до сих пор причинам на площадке для сортированных отходов ООО "Vidusdaugavas SPAAO" загорелся мусор, сообщил член правления компании Алексей Янковский.

Он пояснил, что горят отсортированные материалы, которые находятся в отдельном месте на асфальтированной площадке. Территория огорожена. На месте происшествия работает и Государственная полиция.

Представитель Госполиции Лига Дзилюма сообщила, что Госполиция начала уголовный процесс, но более подробной информации на данный момент нет.

Как сообщалось, в субботу, 30 мая, в 20:45 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов в Межарскую волость Екабпилсского края, где на площади 430 квадратных метров горел мусор. В воскресенье незадолго до 5:00 пожар был локализован, но работы на месте происшествия еще продолжаются.

В 2025 году оборот "Vidusdaugavas SPAAO" составил 3,467 млн евро, а убытки - 15 740 евро, свидетельствует информация "Firmas.lv".

Предприятие зарегистрировано в 2005 году, его основной капитал составляет 41 910 евро. 42,33% капитала "Vidusdaugavas SPAAO" принадлежит самоуправлению Екабпилсского края, 30,67% - самоуправлению Айзкраукльского края, а 27% - самоуправлению Мадонского края.