Многие владельцы собак замечали: стоит посмотреть питомцу в глаза или просто провести рядом несколько минут, как настроение улучшается, а тревога отступает. Ученые выяснили, что за этим стоят вполне реальные биологические процессы, влияющие на работу мозга и гормональный фон человека.

Как собаки влияют на наши эмоции

Исследования показывают, что общение с собакой запускает в организме человека выработку окситоцина — гормона, который отвечает за чувство привязанности, доверия и эмоциональной близости.

Японские ученые установили, что во время зрительного контакта между человеком и собакой возникает своеобразная «окситоциновая петля». Всего за полчаса общения уровень этого гормона может значительно повышаться. Аналогичные процессы наблюдаются в отношениях между матерью и ребенком.

Кроме того, взаимодействие с питомцем способствует снижению уровня кортизола — гормона стресса, который вырабатывается в напряженных ситуациях.

Собаки чувствуют наши переживания

Уникальное обоняние позволяет собакам улавливать изменения в запахе человека, связанные с эмоциями. Они способны распознавать признаки тревоги, страха, радости и волнения.

Помимо запахов, питомцы внимательно следят за выражением лица, интонацией голоса и поведением хозяина. Именно поэтому многие собаки словно отражают эмоциональное состояние человека: остаются рядом в трудные моменты и активно разделяют радостные события.

Не случайно собак все чаще используют в программах психологической поддержки и терапии. Они помогают людям справляться с тревожностью, депрессией и эмоциональным напряжением.

Польза не только для души

Исследования также показывают, что владельцы собак в среднем больше двигаются, чаще гуляют на свежем воздухе и реже сталкиваются с некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, у них нередко быстрее проходит восстановление после болезней и операций.

Собаки дарят человеку не только дружбу и преданность. По мнению редакции, общение с питомцем помогает снижать уровень стресса, улучшает эмоциональное состояние и даже положительно влияет на здоровье. Возможно, именно поэтому иногда достаточно одного взгляда в глаза любимой собаке, чтобы почувствовать себя спокойнее и счастливее.