Жительница Латвии «накликала» себе 580 тысяч евро и дом

Дата публикации: 31.05.2026
Жительница пригорода Риги годами шутила, что однажды выиграет в SuperBingo. И вот мечта сбылась: счастливый билет принес ей более 580 тысяч евро и собственный дом, а новость о выигрыше застала ее прямо в очереди.

«Я до сих пор не понимаю, как могли выпасть именно мои числа», — с сияющей улыбкой признается 40-летняя жительница пригорода Риги, работающая в государственном управлении. 23 мая она стала обладательницей одного из крупнейших выигрышей в истории SuperBingo, получив в общей сложности 580 021,44 евро и дом в скандинавском стиле.

Счастливый билет был куплен через iLOTO. Основной выигрыш составил 249 173,92 евро, а благодаря участию в дополнительных играх Joker и Joker 7 женщина также выиграла частный дом с дополнительным денежным призом. В результате общая сумма выигрыша превысила полмиллиона евро.

Победительница рассказывает, что много лет любила повторять мужу одну и ту же фразу: «Когда я выиграю в SuperBingo, тогда мы обязательно сделаем то или это!» По ее словам, несмотря на участие и в других лотереях, именно о SuperBingo она говорила с особой уверенностью. «Вот так я и накликала свой выигрыш!»

Особенно удивительно то, что счастливой оказалась комбинация чисел, составленная около двух лет назад. Среди них были важные для семьи даты — дни рождения детей и родителей.

«Интересно, что только в одном варианте были значимые для меня числа. Остальные варианты были случайными, но именно вариант с важными для меня числами оказался счастливым».

О победе женщина узнала совершенно неожиданно. Она зашла в магазин Narvesen купить ребенку перекус перед спортивными соревнованиями. Стоя в очереди, вспомнила, что уже должны были появиться результаты розыгрыша. «Хотела проверить, не выиграла ли я хотя бы сто евро». Она открыла приложение, посмотрела результаты, закрыла его и тут же открыла снова, не веря своим глазам. Дальнейшие события она помнит смутно. Позже ребенок, который находился рядом, рассказал, что от потрясения мама даже забыла покупки на прилавке.

Первым делом она позвонила мужу. «Наверное, я говорила слишком невнятно, потому что сначала он решил, что я попала в аварию». Когда правда выяснилась, супруг несколько раз повторил, что она давно заслужила такой подарок судьбы и что хорошие вещи случаются с хорошими людьми.

Теперь семья строит планы на будущее. Прежде всего будет погашен кредит, но после этого останется большая часть выигрыша. Победительница признается, что давно любит путешествовать и измеряет жизнь именно поездками. «Первые мысли о Бали и Америке я уже успела обдумать».

Она уже изучает авиабилеты и туристические предложения, мечтая воспользоваться моментом, пока дети еще хотят путешествовать вместе с родителями. «Я хочу наслаждаться жизнью! Согласна с поговоркой: тот, кто не наслаждается жизнью, сам становится невыносимым». Также семья рассматривает возможность покупки еще одной недвижимости и создания накоплений на будущее детей. Впрочем, столь внезапная удача принесла не только радость, но и волнение. «Все новые мысли и эмоции, конечно, повлияли на мой сон». Но это именно тот случай, когда бессонница вызвана исключительно счастливыми переменами в жизни.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
