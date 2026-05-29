В Бангладеш буйвола-альбиноса по кличке «Дональд Трамп» все-таки не зарежут во время праздника жертвоприношения. Правительство страны в последний момент предотвратило это, сообщает NOS.

Животное с поразительным красноватым хохолком уже было продано для ритуального забоя в честь исламского праздника. Министр внутренних дел Салах ад-Дин Ахмед принял решение пощадить животное и перевезти его в зоопарк столицы, Дакки. Покупатель получит компенсацию. Стоимость этого Трампа оценивается примерно в 2700 евро.

После того как десять месяцев назад брат фермера Зиауддина Мридхи заметил сходство буйвола с американским президентом, вокруг него начался ажиотаж. Из-за его поразительной внешности видеоролики с 700-килограммовым быком быстро стали вирусными. Многие люди приезжали на ферму Мридхи, чтобы увидеть «командира среди быков» своими глазами.

Буйволы-альбиносы в Бангладеш встречаются редко; большинство их сородичей имеют темную окраску. По словам владельца, это удивительно спокойный буйвол, которому требуется много еды и регулярное купание. Ничто из этого не напоминает американского президента, но у «Дональда Трампа» есть одна общая черта со своим знаменитым тезкой: ему нужно много внимания.

