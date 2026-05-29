Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диарея путешественников и другие проблемы: 8 правил, которые помогут сохранить пищеварение в отпуске 0 163

Lifenews
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Расстройства пищеварения в поездках далеко не всегда связаны с пищевым отравлением.

Новый климат, экзотическая кухня, смена режима дня и непривычная вода могут омрачить даже самый долгожданный отпуск.

По словам кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога Юлии Чурносовой, большинство проблем с пищеварением во время путешествий можно предотвратить, если соблюдать несколько простых, но важных правил.

Почему в отпуске чаще возникают проблемы с желудком

Расстройства пищеварения в поездках далеко не всегда связаны с пищевым отравлением. На работу желудочно-кишечного тракта влияют смена часовых поясов, нарушение привычного режима питания, новые продукты и особенности местной кухни.

Дополнительным фактором риска становятся жаркий климат, недостаточная гигиена и употребление воды сомнительного качества. Даже привычные блюда в другой стране могут отличаться составом, способом приготовления и набором микроорганизмов, к которым организм не привык.

Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями желудка и кишечника. Обилие специй, непривычные продукты и нарушение режима могут спровоцировать обострение болезни.

8 правил безопасного отдыха

1. Сохраняйте привычный режим питания

Даже на отдыхе желательно придерживаться привычного графика приема пищи. Резкие изменения режима могут негативно сказаться на работе пищеварительной системы.

2. Не увлекайтесь гастрономическими экспериментами

Экзотические блюда — одна из составляющих путешествий, однако знакомиться с ними лучше постепенно. Не стоит пробовать сразу несколько непривычных продуктов в один день.

3. Выбирайте проверенные заведения

Перед посещением кафе или ресторана полезно изучить отзывы. Особую осторожность следует проявлять при выборе блюд из морепродуктов, молочных продуктов и продуктов, требующих строгого соблюдения условий хранения.

4. Отдавайте предпочтение термически обработанной пище

Если вы решили попробовать местную кухню или уличную еду, безопаснее выбирать блюда, прошедшие достаточную термическую обработку. Высокая температура уничтожает большинство опасных микроорганизмов.

5. Следите за качеством воды

Во многих странах рекомендуется пить исключительно бутилированную воду. Для чистки зубов, мытья фруктов и овощей также желательно использовать безопасную воду.

6. Не забывайте о гигиене

Регулярное мытье рук остается одним из самых эффективных способов профилактики кишечных инфекций. В дороге стоит пользоваться антисептиками и избегать контакта грязных рук с лицом и пищей.

7. Будьте осторожны во время купания

Заражение может произойти даже при случайном проглатывании воды в реке, озере или другом водоеме. После купания рекомендуется принять душ.

8. Соберите дорожную аптечку

Перед поездкой стоит взять с собой сорбенты, ферментные препараты и средства от расстройств пищеварения. В некоторых странах подобные лекарства могут отпускаться только по рецепту.

Отдых не должен превращаться в испытание для организма. По мнению редакции, большинство проблем с пищеварением во время путешествий связаны не с экзотической кухней как таковой, а с несоблюдением элементарных правил безопасности. Внимательное отношение к выбору продуктов, качеству воды и личной гигиене поможет избежать неприятностей и сохранить от отпуска только хорошие впечатления.

×
Читайте нас также:
#медицина #путешествия #безопасность #кулинария #отпуск #гигиена #здоровье #лекарства
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Диана Пашко Иконка видео
Изображение к статье: Джекпот Eurojackpot.
Изображение к статье: Карлис Арнолдс Авотс
Изображение к статье: Алсу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Правительство Латвии 2026 года
Политика
Изображение к статье: Анастасия Заворотнюк.
Lifenews
Изображение к статье: Самолет airBaltic на фоне Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Латвийские болельщики
Спорт
Изображение к статье: Поезд Vivi Пчела
Наша Латвия
Изображение к статье: Женщины стесняются этих вещей — а мужчин они только сильнее притягивают
Люблю!
Изображение к статье: Правительство Латвии 2026 года
Политика
Изображение к статье: Анастасия Заворотнюк.
Lifenews
Изображение к статье: Самолет airBaltic на фоне Латвии
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео