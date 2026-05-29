Новый климат, экзотическая кухня, смена режима дня и непривычная вода могут омрачить даже самый долгожданный отпуск.

По словам кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога Юлии Чурносовой, большинство проблем с пищеварением во время путешествий можно предотвратить, если соблюдать несколько простых, но важных правил.

Почему в отпуске чаще возникают проблемы с желудком

Расстройства пищеварения в поездках далеко не всегда связаны с пищевым отравлением. На работу желудочно-кишечного тракта влияют смена часовых поясов, нарушение привычного режима питания, новые продукты и особенности местной кухни.

Дополнительным фактором риска становятся жаркий климат, недостаточная гигиена и употребление воды сомнительного качества. Даже привычные блюда в другой стране могут отличаться составом, способом приготовления и набором микроорганизмов, к которым организм не привык.

Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями желудка и кишечника. Обилие специй, непривычные продукты и нарушение режима могут спровоцировать обострение болезни.

8 правил безопасного отдыха

1. Сохраняйте привычный режим питания

Даже на отдыхе желательно придерживаться привычного графика приема пищи. Резкие изменения режима могут негативно сказаться на работе пищеварительной системы.

2. Не увлекайтесь гастрономическими экспериментами

Экзотические блюда — одна из составляющих путешествий, однако знакомиться с ними лучше постепенно. Не стоит пробовать сразу несколько непривычных продуктов в один день.

3. Выбирайте проверенные заведения

Перед посещением кафе или ресторана полезно изучить отзывы. Особую осторожность следует проявлять при выборе блюд из морепродуктов, молочных продуктов и продуктов, требующих строгого соблюдения условий хранения.

4. Отдавайте предпочтение термически обработанной пище

Если вы решили попробовать местную кухню или уличную еду, безопаснее выбирать блюда, прошедшие достаточную термическую обработку. Высокая температура уничтожает большинство опасных микроорганизмов.

5. Следите за качеством воды

Во многих странах рекомендуется пить исключительно бутилированную воду. Для чистки зубов, мытья фруктов и овощей также желательно использовать безопасную воду.

6. Не забывайте о гигиене

Регулярное мытье рук остается одним из самых эффективных способов профилактики кишечных инфекций. В дороге стоит пользоваться антисептиками и избегать контакта грязных рук с лицом и пищей.

7. Будьте осторожны во время купания

Заражение может произойти даже при случайном проглатывании воды в реке, озере или другом водоеме. После купания рекомендуется принять душ.

8. Соберите дорожную аптечку

Перед поездкой стоит взять с собой сорбенты, ферментные препараты и средства от расстройств пищеварения. В некоторых странах подобные лекарства могут отпускаться только по рецепту.

Отдых не должен превращаться в испытание для организма. По мнению редакции, большинство проблем с пищеварением во время путешествий связаны не с экзотической кухней как таковой, а с несоблюдением элементарных правил безопасности. Внимательное отношение к выбору продуктов, качеству воды и личной гигиене поможет избежать неприятностей и сохранить от отпуска только хорошие впечатления.